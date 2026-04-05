شاهد| اينيوس جرينادير 2026 الجديدة

كشفت شركة اينيوس عن طرازها الجديد اينيوس جرينادير موديل 2026، وتنتمي جرينادير لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك اينيوس جرينادير موديل 2026

تحصل سيارة اينيوس جرينادير موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 286 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

مواصفات اينيوس جرينادير موديل 2026

زودت سيارة اينيوس جرينادير موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مفاتيح تحكم علوية، ومواد متينة قابلة للغسل، ومقاعد Recaro، وبها شاشة معلومات وترفيه تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام ملاحة Pathfinder .

وسائل الأمان بـ اينيوس جرينادير موديل 2026

تحتوي سيارة اينيوس جرينادير موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام مراقبة الجر والثبات، ومساعد صعود المرتفعات، وفرملة طوارئ ذاتية.

قدرة سحب اينيوس جرينادير موديل 2026 تصل إلى 3.5 طن، وتستمر إينيوس في تقديم جرينادير كبديل حديث لسيارات الطرق الوعرة الكلاسيكية، مع التركيز على الموثوقية والمتانة.

تاريخ شركة اينيوس في صناعة السيارات

تأسيس شركة إينيوس للسيارات عام 2017 كفرع من عملاق البتروكيماويات وفي عام 2020 كشفت عن تصميم سيارة إينيوس جرينادير (Ineos Grenadier)

وفي عام 2021 تعاقدت مع شركة هيونداي لتطوير تقنيات الهيدروجين، وفي عام 2022 بدء الإنتاج التسللي لسيارة جرينادير في مصنع هامباخ بفرنسا الذي تم شراؤه من دايملر.

وفي عام 2023 تم إطلاق طراز "كوارتر ماستر" البيك أب مزدوج الكابينة، وفي عام 2024 تم إعلان إلغاء مشروع سيارة "فيوزيلير" (Fusilier) الكهربائية/الهجينة .

تعتمد إينيوس على شراكات تقنية قوية، مثل شركة ماجنا شتاير (Magna Steyr) لتطوير نظام الدفع الرباعي، لضمان أعلى معايير المتانة والموثوقية في سياراتها.