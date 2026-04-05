أسعار ومواصفات هيونداي كريتا 2026 في السعودية| صور

تعتبر هيونداي كريتا ضمن أبرز السيارات الكروس أوفر المدمجة في السوق السعودي، مع طرحها عبر فئتين تختلفان وسط موديلات 2026، وبسعر يبدأ تقريبًا من 81 ألف ريال.

أبعاد هيونداي كريتا 2026

يبلغ طول السيارة 4,360 مم، فيما يصل العرض إلى 1,790 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,635 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,610 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,250 كجم، مع اعتمادها على عجلات بقياس 17 بوصة.

محرك وأداء هيونداي كريتا 2026

تعتمد هيونداي كريتا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، مع نظام دفع أمامي، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 115 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، وتحقق معدلات استهلاك وقود تصل إلى 18.1 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 40 لتر.

هيونداي كريتا 2026 وأنظمة الأمان

زودت كريتا بمجموعة من تقنيات السلامة الأساسية وتشمل هذه الأنظمة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيعًا إلكترونيًا لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ونظام التحكم في الجر.

وتتوفر خاصية مساعد صعود المرتفعات، وحساسات خلفية للركن، مع كاميرات خارجية، وتدعم السيارة أيضًا نظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى وسائد هوائية لتعزيز الحماية داخل المقصورة.

تجهيزات هيونداي كريتا 2026

تقدم هيونداي كريتا مجموعة من التجهيزات حيث تتوفر بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصة تدعم تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بمكيف هواء وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب مقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، وشاشة للعدادات توفر البيانات الأساسية للقيادة.

سعر هيونداي كريتا 2026 في السوق السعودي

تتوفر هيونداي كريتا 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 81 ألف ريال، ويصل إلى 97,704 ريال للفئة الأعلى تجهيزًا.