هيونداي تقدم Ioniq 6 N الكهربائية 2026.. صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن سيارتها Hyundai Ioniq 6 N الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الطرازات الرياضية الكهربائية، مع باقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب المظهر العصري.

محرك هيونداي Ioniq 6 N

تعتمد سيارة هيونداي على نظام كهربائي متكامل، حيث تصل القوة الإجمالية إلى نحو 478 كيلووات، ما يعادل قرابة 650 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر، وتعكس هذه الأرقام قدرة السيارة على تقديم استجابة فورية عند الضغط على دواسة التسارع، كما يعمل النظام بالتوازي مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تسارع هيونداي Ioniq 6 N

تُظهر هيونداي Ioniq 6 N قدرات واضحة من حيث التسارع، حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع الثبات خلال نحو 3.2 ثانية، وهو ما يضعها ضمن السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي، كما تستفيد من تقنية الشحن بجهد 800 فولت، والتي تتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 18 دقيقة.

تصميم هيونداي Ioniq 6 N

يحمل الشكل الخارجي للسيارة ملامح رياضية واضحة، حيث تأتي بمقدمة منخفضة تتضمن مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، إلى جانب فتحات تهوية واسعة في الواجهة الأمامية، كما تم تزويدها بعجلات رياضية، مع جناح خلفي يساهم في تحسين الأداء الهوائي، وتظهر تفاصيل مثل مقابض الأبواب المخفية في تعزيز الانسيابية، بما ينعكس على كفاءة الحركة وتقليل مقاومة الهواء.

مقصورة هيونداي Ioniq 6 N

تعتمد السيارة هيونداي Ioniq 6 N على حزمة من التقنيات الرقمية، حيث تضم شاشة رئيسية كبيرة تعرض بيانات القيادة وأنظمة المساعدة، إلى جانب شاشة أخرى مخصصة للترفيه والملاحة، وتدعم هذه الأنظمة الاتصال بالتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى البلوتوث، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لتشغيل وإيقاف السيارة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.