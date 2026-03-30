بعد تقليص مكاسبه أمس.. سعر الذهب مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين
المدارس تنفي إلغاء امتحانات شهر مارس اليوم ..تؤكد: الغياب ممنوع
اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه جنوب الأراضي المحتلة
ترامب يقر بخلافات مع مديرة الاستخبارات حول إيران ويؤكد: موقفها أكثر مرونة
سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين
أمطار رعدية وسيول.. معلومات المناخ: أخطر التقلبات الجوية تبدأ هذا الموعد
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية طهران
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
أفضل دعاء للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب للعمل
قلق دولي من دخول الحوثيين على خط المواجهة في حرب إيران وأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هيونداي تقدم Ioniq 6 N الكهربائية 2026.. صور

 هيونداي Ioniq 6 N
 هيونداي Ioniq 6 N
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن سيارتها Hyundai Ioniq 6 N الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الطرازات الرياضية الكهربائية، مع باقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب المظهر العصري.

محرك هيونداي Ioniq 6 N

تعتمد سيارة هيونداي على نظام كهربائي متكامل، حيث تصل القوة الإجمالية إلى نحو 478 كيلووات، ما يعادل قرابة 650 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر، وتعكس هذه الأرقام قدرة السيارة على تقديم استجابة فورية عند الضغط على دواسة التسارع، كما يعمل النظام بالتوازي مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 هيونداي Ioniq 6 N

تسارع هيونداي Ioniq 6 N

تُظهر هيونداي Ioniq 6 N قدرات واضحة من حيث التسارع، حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع الثبات خلال نحو 3.2 ثانية، وهو ما يضعها ضمن السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي، كما تستفيد من تقنية الشحن بجهد 800 فولت، والتي تتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 18 دقيقة.

 هيونداي Ioniq 6 N

تصميم هيونداي Ioniq 6 N

يحمل الشكل الخارجي للسيارة ملامح رياضية واضحة، حيث تأتي بمقدمة منخفضة تتضمن مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، إلى جانب فتحات تهوية واسعة في الواجهة الأمامية، كما تم تزويدها بعجلات رياضية، مع جناح خلفي يساهم في تحسين الأداء الهوائي، وتظهر تفاصيل مثل مقابض الأبواب المخفية في تعزيز الانسيابية، بما ينعكس على كفاءة الحركة وتقليل مقاومة الهواء.

 هيونداي Ioniq 6 N

مقصورة هيونداي Ioniq 6 N

تعتمد السيارة هيونداي Ioniq 6 N على حزمة من التقنيات الرقمية، حيث تضم شاشة رئيسية كبيرة تعرض بيانات القيادة وأنظمة المساعدة، إلى جانب شاشة أخرى مخصصة للترفيه والملاحة، وتدعم هذه الأنظمة الاتصال بالتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى البلوتوث، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر لتشغيل وإيقاف السيارة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

الزمالك

الكاف يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بشأن المشاركة فى أفريقيا

الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

محاولة اغتيال ترامب.. القوات الأمريكية تعترض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس

محاولة اغتيال ترامب.. اعتراض مسيرة استهدفت مقر إقامة الرئيس الأمريكي

محمد صلاح

يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| بروتوكول تعاون.. لقاء فكرى للهيئة القبطية والمحافظة.. وجولات مفاجئة

صحة بني سويف

جولة مفاجئة لتمريض بني سويف بمستشفى الرمد ط

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: تحرير 33 محضرا لمحال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد