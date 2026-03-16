نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة
الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة.. صور
منى ذو الفقار: مشروع بنبان للطاقة الشميسة أصعب تحديات حياتي العملية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران
تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 150 حصانا.. كل ما تريد معرفته عن هيونداي كونا 2026

هيونداي كونا 2026
هيونداي كونا 2026
صبري طلبه

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها في مجال السيارات الهجينة والتي تعمل بالبنزين، عبر إصدار كونا الشهير ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، وهي الفئة التي تشهد منافسة متزايدة في العديد من الأسواق. 

أبعاد وتصميم هيونداي كونا 2026 

تعتمد هيونداي كونا على تصميم مدمج حيث يبلغ طول السيارة نحو 4,350 مليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1,825 مليمتر، مع ارتفاع يبلغ 1,580 مليمتر، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 2,660 مليمتر.

هيونداي كونا 2026 

ويبلغ وزن السيارة هيونداي كونا 2026 حوالي 1,410 كيلوجرامات، وترتكز السيارة على عجلات من الألومنيوم تتوفر بمقاسين مختلفين هما 17 و18 بوصة بحسب الفئة.

وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، إلى جانب مصابيح نهارية تعمل بالتقنية نفسها، كما تتوفر مصابيح ضباب لتحسين الرؤية، مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا مع إشارات انعطاف مدمجة، بالإضافة إلى باب خلفي للصندوق يعمل بالتحكم الكهربائي.

هيونداي كونا 2026 

محركات وأداء هيونداي كونا 2026

تقدم هيونداي كونا 2026  بمحرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويستطيع هذا المحرك توليد قوة تصل إلى 147 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 179 نيوتن متر. 

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام جر أمامي للعجلات، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 17.8 كيلومتر لكل لتر من الوقود.

هيونداي كونا 2026 

إلى جانب محرك البنزين، توفر السيارة خيارًا آخر يعتمد على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، ويعتمد هذا النظام على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، مع قوة إجمالية تصل إلى 150 حصانًا وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر.

ويتصل هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكوّن من ست سرعات، مع نظام جر أمامي للعجلات، ويتميز هذا الخيار بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، حيث يصل معدل الاستهلاك إلى نحو 26.9 كيلومتر لكل لتر.

هيونداي كونا 2026 

مقصورة وتجهيزات السيارة 

توفر السيارة مجموعة من التجهيزات التقنية حيث تضم لوحة القيادة شاشة رقمية لعرض معلومات السائق بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة أخرى تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه بالحجم نفسه.

وتدعم هذه المنظومة الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى أنظمة الربط مع الهواتف الذكية مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف المحمولة، إلى جانب فتحة سقف، ونظام ترفيهي من ثمانية مكبرات.

