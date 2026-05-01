الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السعيد في الشهر الحرام وكل شهور العام.. أسامة خياط: يحرص على 7 أعمال

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال  الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن السعيد مَنْ سَمَتْ نفسه إلى طلب أرفع المراتب، وإلى ارتقاء أعلى الدرجات من رضوان الله ومحبته وغفرانه.

السعيد في الشهر الحرام

وأوضح " خياط " خلال الجمعة الثانية من شهر ذي القعدة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن ذلك باستدراك ما فات، واغتنام ما بقي من الأزمنة الشريفة، والأوقات الفاضلة المباركة.

وتابع: والتزام المسلك الراشد، والنهج السديد، في هذا الشهر الحرام وفي كل شهور العام، فخير ما تحلّى به المؤمن من سجايا، وأجمل ما اتصف به من صفات: حس مرهف، وشعور يقظ، وقلب حي، وعقل واعٍ، يبعث على استشعار حرمة ما حرم الله.

وأضاف: وتعظيم ما عظمه، فيقيم البرهان الواضح على إيمان صادق، ويقين راسخ، وتسليمٍ ثابت، فالله تعالى يختص بحكمته ورحمته ما شاء من الأزمنة والأمكنة، بما شاء من العبادات والقربات.

وأردف: التي يزدلف العباد القانتون المخبتون بها إليه، مبتغين بها الوسيلة في سَيْرِهم إلى ربهم، بحسن القدوم عليه، ويُمن الوفود عليه، منوهًا بأن الله اصطفى صفايا من خلقه.

وبين أنه تعالى اصطفى من الملائكة رسلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذِكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر.

وأوصى، قائلاً:  فعظّموا ما عظّم الله، فإنَّما تُعظَّم الأمر بما عظّمها الله به عند أهل الفهم والعقل"، داعيًا إلى تقوى الله وتعظيمه، والإنابة إليه، والحذر من أسباب سخطه وعصيانه، والخشيةَ من يوم يعرضون فيه على الله.

اجتراء على العظيم

وأشار إلى أن الأشهر الحرم، ممّا حرم الله تعالى ، موضًا أنها الأشهر التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حَجَّة الوداع، فقال في خطبته: "إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعةٌ حُرُم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضَر، الذي بين جمادي وشعبان".

وحذر من ظلم النفس في الأشهر الحرم باجتراح السيّئات، ومقارَفَة الآثام، والتلوث بالخطايا، في أي لون من ألوانها، امتثالًا لأمر الله تعالى: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)، والذنب في كل زمان سوء وشؤم، وظلم للنفس.

ونوه بأن ذلك لأنه اجتراء على العظيم المنتقم الجبار، والمحسن بالنعم السابغة الجليلة، والآلاء الجميلة، لكنه في الشهر الحرام أشد سوءًا، وأعظم شؤمًا، وأفدح ظلمًا، لأنه يجمع بين الاجتراء والاستخفاف، وبين امتهان حرمة ما حرم الله وعظّمه واصطفاه.

السعيد في الشهر الحرام خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام أسامة خياط خطبة الجمعة من المسجد الحرام

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

فورد

تقنية جديدة من فورد تنقذ سيارات البنزين أمام الغزو الكهربائي

تويوتا

وكيل تويوتا يسرق 16 سيارة بقيمة 5 مليون دولار

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد