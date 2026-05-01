مبادرة أمان.. خطوة طلابية لحماية الأطفال وتعزيز وعي الأسرة المصرية

أطلق طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بنين جامعة الأزهر، مبادرة توعوية تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر اليومية، من خلال رفع وعي الأمهات والآباء بالعلامات المبكرة التي قد تشير إلى وجود خطر، وتقديم طرق عملية للتعامل قبل تفاقم المشكلات.

وتركز المبادرة على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الطفل، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وكسر الصمت تجاه هذه القضايا، إلى جانب تثقيف الأسر حول العلامات الخفية التي قد تظهر على الأطفال، وتشجيع فتح حوار صريح داخل الأسرة بما يخلق بيئة آمنة تساعد الأطفال على التعبير دون خوف.

ويأتي المشروع تحت إشراف كل من: الدكتور محمد حسني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، والدكتور محمد فؤاد، المشرف العام على مشروعات التخرج، وبإشراف تنفيذي للدكتور أحمد عبده، عضو هيئة التدريس بالكلية.

يضم الفريق الطلابي القائم على المبادرة كل من: سامح سلامة فرج، عبدالله أحمد إبراهيم، كريم جمال ناجي، محمد صبحي ربيع، محمد حسن محمد، محمد جمال الدين، فارس عبدالسلام الشبراوي، عبد الرحمن صفوت السيد، محمود عوض عبد المنعم، وحسام ربيع محمود.

وأكد القائمون على المبادرة أنهم يسعون لأن يكونوا "صوتًا" لكل طفل و"عينًا" لكل أسرة، مشيرين إلى أن التوعية تمثل الخطوة الأولى نحو حماية الأطفال وبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.