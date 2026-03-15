5 سيارات موديل 2026 "أوتوماتيك" في مصر .. تحت المليون

يضم السوق المصري باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ والتجميع، أو من ناحية التجهيزات التقنية، والفنية أيضًا، ومنها منظومة نواقل الحركة ابرزها الأوتوماتيكية الأداء، والتي تحظى بترحيب كبير على عكس النواقل التقليدية.

يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات موديل 2026 "أوتوماتيك" في مصر بأسعار تحت المليون جنيه.

شيرى اريزو 6 جي تي

زودت شيرى اريزو 6 جي تي بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، تيربو، بقوة 145 حصانًا، و482 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، ويتراوح سعر السيارة بين 870,000 و 930,000 جنيه.

إم جي ZS

تأتي إم جي ZS بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبدأ من 929,990 إلى 1,040,000 جنيه.

شانجان ايدو

تعتمد شانجان ايدو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 109 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقرن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبدأ من 774,900 إلى 824,900 جنيه.

نيسان صني

تأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبسعر يبدأ من 690,000 للفئة الأوتوماتيكية، وصولًا إلى 765,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويتراوح سعر السيارة بين 729,900 و 895,000 جنيه.