ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| تويوتا تكشف عن أسعار bZ7.. أوبل تقدم FRONTERA 2026 الرياضية.. وأسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل
تواصل تويوتا توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل الصين، حيث كشفت عن طراز bZ7 الجديد الذي يمثل إضافة مهمة ضمن سلسلة سياراتها الكهربائية. 

المواصفات الكاملة لنسخة شاومي الخارقة SU7 ألترا.. صور
تعد السيارة شاومي SU7 الترا واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الشهيرة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث يمثل هذا الطراز خطوة مميزة في دخول الشركة إلى قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

أوبل تقدم FRONTERA 2026 الرياضية.. وهذا سعرها عالميا
كشفت أوبل الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الرياضية صاحبة اللقب FRONTERA ضمن موديلات 2026، والتي تنتمي إلى العائلة المتعددة الاستخدام SUV ذات المظهر والأداء الرياضي.

لتوفير البنزين.. أسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي
يشكل معدل استهلاك الوقود أهمية كبيرة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، ومن أبرز الفئات التي تحقق تلك المعادلة هي الاصدارات ذات المحركات 1400 سي سي واقل من ذلك، ابرزها سعة 1200 و1000 سي سي.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم هافال رابتور 2026 الجديدة؟
تعزز هافال الصينية من تواجدها عالميًا، من خلال عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة الجديدة رابتور موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

750 نسخة فقط.. انطلاق أودي RS3 الرياضية وبهذا السعر
كشفت أودي عن نسخة خاصة من طراز RS3 تحمل اسم Competition Limited، ويأتي هذا الإصدار احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تقديم محرك الخمس أسطوانات الذي ارتبط تاريخيًا بالعديد من الطرازات الرياضية للعلامة الألمانية.

أفخم ميني فان.. مرسيدس تكشف الستار عن VLE 2028 | صور
تواصل مرسيدس توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، حيث كشفت الشركة عن طرازها الجديد VLE 2028 الذي يمثل جيلًا مختلفًا من سيارات الميني فان الفاخرة. 

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

عقار حي الإسكندرية

رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

زكاة الفطر

تفاصيل زكاة الفطر 2026 والحد الأدنى وموعد إخراجها

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

المهندس هاني ضاحي

لو نازل انتخابات المهندسين الصبح.. حزمة ضوابط وإجراءات لا تتجاوزها

أمانى عصفور

القومي للمرأة يشارك في الحدث الجانبي للصين عن تسخير التقنيات الرقمية لحماية حقوق النساء

صورة من عقار السيوف

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من شغل وحدات سكنية بالأدوار المخالفة

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

