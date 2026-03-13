أخبار السيارات| تويوتا تكشف عن أسعار bZ7.. أوبل تقدم FRONTERA 2026 الرياضية.. وأسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

تواصل تويوتا توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية داخل الصين، حيث كشفت عن طراز bZ7 الجديد الذي يمثل إضافة مهمة ضمن سلسلة سياراتها الكهربائية.

المواصفات الكاملة لنسخة شاومي الخارقة SU7 ألترا.. صور

تعد السيارة شاومي SU7 الترا واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الشهيرة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث يمثل هذا الطراز خطوة مميزة في دخول الشركة إلى قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

أوبل تقدم FRONTERA 2026 الرياضية.. وهذا سعرها عالميا

كشفت أوبل الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الرياضية صاحبة اللقب FRONTERA ضمن موديلات 2026، والتي تنتمي إلى العائلة المتعددة الاستخدام SUV ذات المظهر والأداء الرياضي.

لتوفير البنزين.. أسعار 5 سيارات زيرو بمحرك اقتصادي

يشكل معدل استهلاك الوقود أهمية كبيرة للباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري، ومن أبرز الفئات التي تحقق تلك المعادلة هي الاصدارات ذات المحركات 1400 سي سي واقل من ذلك، ابرزها سعة 1200 و1000 سي سي.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم هافال رابتور 2026 الجديدة؟

تعزز هافال الصينية من تواجدها عالميًا، من خلال عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة الجديدة رابتور موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

750 نسخة فقط.. انطلاق أودي RS3 الرياضية وبهذا السعر

كشفت أودي عن نسخة خاصة من طراز RS3 تحمل اسم Competition Limited، ويأتي هذا الإصدار احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تقديم محرك الخمس أسطوانات الذي ارتبط تاريخيًا بالعديد من الطرازات الرياضية للعلامة الألمانية.

أفخم ميني فان.. مرسيدس تكشف الستار عن VLE 2028 | صور

تواصل مرسيدس توسيع حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، حيث كشفت الشركة عن طرازها الجديد VLE 2028 الذي يمثل جيلًا مختلفًا من سيارات الميني فان الفاخرة.