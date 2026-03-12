المواصفات الكاملة لنسخة شاومي الخارقة SU7 ألترا.. صور

تعد السيارة شاومي SU7 الترا واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الشهيرة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث يمثل هذا الطراز خطوة مميزة في دخول الشركة إلى قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وجاءت هذه النسخة بتركيز واضح على الجمع بين القدرات التقنية الكبيرة والتصميم الرياضي العصري، مع منظومة دفع كهربائية قوية تجعلها ضمن فئة السيارات فائقة الأداء في السوق العالمي.

تصميم شاومي SU7 الترا

تنتمي شاومي SU7 الترا إلى فئة سيارات السيدان الرياضية، ويبلغ طول السيارة نحو 5,070 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,970 مم مع ارتفاع يبلغ 1,465 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم.

شاومي SU7 الترا

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي حوالي 454 لترًا، ما يوفر مساحة تخزين جيدة ضمن هذه الفئة،ويظهر الطابع العصري في عناصر الإضاءة، حيث زُودت السيارة بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية.

كما تأتي المصابيح الخلفية بتصميم LED يمنح السيارة مظهرًا حديثًا، وتعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، وهو ما يعزز من مظهرها الرياضي ويضيف مزيدًا من الثبات أثناء القيادة.

اداء ومحرك شاومي SU7 الترا

تعتمد شاومي SU7 الترا على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من ثلاثة محركات كهربائية، مع نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 1526 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الكلي نحو 1770 نيوتن متر.

شاومي SU7 الترا

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام الشائع في السيارات الكهربائية، وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.

بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 350 كيلومترًا في الساعة، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 93.7 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى نحو 520 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر.

أنظمة أمان وتجهيزات شاومي SU7 الترا

تضم شاومي SU7 الترا مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ومنها نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح الذي يساعد على تحسين كفاءة الفرملة، كما تتوفر أنظمة التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، نظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

كما تتضمن التجهيزات نظام قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، وتشمل أنظمة السلامة كذلك مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، إضافة إلى تحذير التصادم الخلفي، وتدعم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب نظام الركن التلقائي.

شاومي SU7 الترا

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة شاومي SU7 الترا بمجموعة من التجهيزات، حيث تضم شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 16.1 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 7.1 بوصة لعرض بيانات القيادة الأساسية.

وتوفر السيارة كذلك نظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي بحجم 56 بوصة، ونظام صوتي مكون من 25 سماعة تدعم تقنية Dolby Atmos، ومقاعد أمامية بتصميم رياضي مع إمكانية التعديل اليدوي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف باستخدام مواد مثل ألكانتارا وألياف الكربون.