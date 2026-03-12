قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لنسخة شاومي الخارقة SU7 ألترا.. صور

شاومي SU7 الترا
شاومي SU7 الترا
صبري طلبه

تعد السيارة شاومي SU7 الترا واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الشهيرة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، حيث يمثل هذا الطراز خطوة مميزة في دخول الشركة إلى قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وجاءت هذه النسخة بتركيز واضح على الجمع بين القدرات التقنية الكبيرة والتصميم الرياضي العصري، مع منظومة دفع كهربائية قوية تجعلها ضمن فئة السيارات فائقة الأداء في السوق العالمي.

تصميم شاومي SU7 الترا

تنتمي شاومي SU7 الترا إلى فئة سيارات السيدان الرياضية، ويبلغ طول السيارة نحو 5,070 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,970 مم مع ارتفاع يبلغ 1,465 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم. 

 شاومي SU7 الترا 

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي حوالي 454 لترًا، ما يوفر مساحة تخزين جيدة ضمن هذه الفئة،ويظهر الطابع العصري في عناصر الإضاءة، حيث زُودت السيارة بمصابيح أمامية تعتمد على تقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية.

 كما تأتي المصابيح الخلفية بتصميم LED يمنح السيارة مظهرًا حديثًا، وتعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، وهو ما يعزز من مظهرها الرياضي ويضيف مزيدًا من الثبات أثناء القيادة.

اداء ومحرك  شاومي SU7 الترا

تعتمد شاومي SU7 الترا على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من ثلاثة محركات كهربائية، مع نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 1526 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الكلي نحو 1770 نيوتن متر.

 شاومي SU7 الترا 

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام الشائع في السيارات الكهربائية، وتستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.

بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 350 كيلومترًا في الساعة، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 93.7 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى نحو 520 كيلومترًا، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر.

أنظمة أمان وتجهيزات شاومي SU7 الترا

تضم شاومي SU7 الترا مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ومنها نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح الذي يساعد على تحسين كفاءة الفرملة، كما تتوفر أنظمة التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، نظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

كما تتضمن التجهيزات نظام قراءة مسار الطريق مع التحذير عند الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، وتشمل أنظمة السلامة كذلك مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند حركة المرور الخلفية، إضافة إلى تحذير التصادم الخلفي، وتدعم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب نظام الركن التلقائي.

 شاومي SU7 الترا 

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة شاومي SU7 الترا بمجموعة من التجهيزات، حيث تضم شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 16.1 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 7.1 بوصة لعرض بيانات القيادة الأساسية.

وتوفر السيارة كذلك نظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي بحجم 56 بوصة، ونظام صوتي مكون من 25 سماعة تدعم تقنية Dolby Atmos، ومقاعد أمامية بتصميم رياضي مع إمكانية التعديل اليدوي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف باستخدام مواد مثل ألكانتارا وألياف الكربون.

شاومي SU7 SU7 الترا شاومي SU7 الترا سيارة شاومي SU7 الترا السيارة شاومي SU7 الترا مواصفات شاومي SU7 الترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

هنا شيحة

هنا شيحة تبدأ تصوير أحدث أفلامها "حين يكتب الحب" قريبا

صلاح عبدالله

صلاح عبد الله ينتقد إدمان الموبايل: المحمول وسيلة تواصل مش تباعد

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد