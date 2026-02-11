قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
شاومي YU7 GT تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي YU7 GT الكهربائية، وتنتمي YU7 GT لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شاومي YU7 GT الكهربائية

محرك شاومي YU7 GT الكهربائية

تحصل سيارة شاومي YU7 GT علي قوتها من منظومة دفع كهربائية مزدوجة المحركات بقوة إجمالية 990 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 300 كم/ساعة، وتعتمد على بطارية ليثيوم من شركة CATL .

مواصفات شاومي YU7 GT الكهربائية

شاومي YU7 GT الكهربائية

زودت سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، صدادات أكثر سماكة مع فتحات تهوية أكثر عدوانية، وبها مشتت هواء خلفي كبير، وبها ملاقط مكابح حمراء خلف عجلات مقاسها 21 بوصة، وبها شارات GT حمراء على السقف الجانبي والأبواب .

سعر شاومي YU7 GT الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 230 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 256 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شاومي في صناعة السيارات

في عام 2021  أعلن "لي جون" رسمياً دخول سوق السيارات الكهربائية الذكية، بهدف توفير مركبات ذكية متكاملة مع منظومة منتجات شاومي.

شاومي YU7 GT الكهربائية

وفي عام 2023 تم تطوير السيارة تحت اسم رمزي "MS11" بمشاركة فريق بحث وتطوير كبير، واواخر عام 2023 كشفت الشركة عن SU7، وهي سيارة سيدان رياضية، وتم تصنيعها عبر شراكة مع مجموعة بايك (BAIC).

وفي عام 2024 تم إطلاق SU7 رسمياً في الصين وبدء تسليمها، حيث جمعت 50 ألف طلب في أول 27 دقيقة، وحصلت شاومي على ترخيص إنتاج مستقل للسيارات الكهربائية، وفي عام 2025 تم إعلان Xiaomi EV عن أول سيارة دفع رباعي (SUV) لها تحت اسم YU7.

وجدير بالذكر ان شاومي تنتج سياراتها في مصنعها الذكي في بكين، الذي يتميز بقدرة عالية على التشغيل الآلي، حيث يمكنه إنتاج سيارة كل 76 ثانية. 

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

خطة بسيطة وسهلة .. نصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

