شاومي YU7 GT تظهر لأول مرة

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي YU7 GT الكهربائية، وتنتمي YU7 GT لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شاومي YU7 GT الكهربائية

محرك شاومي YU7 GT الكهربائية

تحصل سيارة شاومي YU7 GT علي قوتها من منظومة دفع كهربائية مزدوجة المحركات بقوة إجمالية 990 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 300 كم/ساعة، وتعتمد على بطارية ليثيوم من شركة CATL .

مواصفات شاومي YU7 GT الكهربائية

شاومي YU7 GT الكهربائية

زودت سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، صدادات أكثر سماكة مع فتحات تهوية أكثر عدوانية، وبها مشتت هواء خلفي كبير، وبها ملاقط مكابح حمراء خلف عجلات مقاسها 21 بوصة، وبها شارات GT حمراء على السقف الجانبي والأبواب .

سعر شاومي YU7 GT الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 230 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 256 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شاومي في صناعة السيارات

في عام 2021 أعلن "لي جون" رسمياً دخول سوق السيارات الكهربائية الذكية، بهدف توفير مركبات ذكية متكاملة مع منظومة منتجات شاومي.

شاومي YU7 GT الكهربائية

وفي عام 2023 تم تطوير السيارة تحت اسم رمزي "MS11" بمشاركة فريق بحث وتطوير كبير، واواخر عام 2023 كشفت الشركة عن SU7، وهي سيارة سيدان رياضية، وتم تصنيعها عبر شراكة مع مجموعة بايك (BAIC).

وفي عام 2024 تم إطلاق SU7 رسمياً في الصين وبدء تسليمها، حيث جمعت 50 ألف طلب في أول 27 دقيقة، وحصلت شاومي على ترخيص إنتاج مستقل للسيارات الكهربائية، وفي عام 2025 تم إعلان Xiaomi EV عن أول سيارة دفع رباعي (SUV) لها تحت اسم YU7.

وجدير بالذكر ان شاومي تنتج سياراتها في مصنعها الذكي في بكين، الذي يتميز بقدرة عالية على التشغيل الآلي، حيث يمكنه إنتاج سيارة كل 76 ثانية.