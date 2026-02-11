حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

حسب التوقعات، سيشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، مع طقس بارد في الصباح الباكر ودافئ خلال النهار، يتخلله بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة المرور والحياة اليومية في بعض المناطق.

حالة الطقس

الطقس في الصباح الباكر:

من المتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم أنحاء البلاد، مع درجات حرارة منخفضة خاصة في المناطق الشمالية.

الظواهر الجوية: شبورة مائية كثيفة قد تتكون في بعض المناطق، ما قد يؤثر على الرؤية.

الطقس نهارًا:

في ساعات النهار، من المتوقع أن يكون الطقس دافئًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري.

درجة الحرارة: سترتفع بشكل طفيف مقارنة بالصباح، لكن لا تزال درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي في بعض المناطق.

الطقس ليلًا:

مع غروب الشمس، تنخفض درجات الحرارة لتصبح باردة مجددًا، خاصة في المناطق الداخلية والصعيد.

تأثيرات الطقس: ستزداد البرودة تدريجيًا مع ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية:

ستشهد مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية كثيفة من الساعة 4:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 صباحًا.

التأثير: قد تؤثر الشبورة على الرؤية في الطرق السريعة والمناطق الساحلية، لذا يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

الرياح:

ستنشط الرياح بشكل ملحوظ في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

التأثير: قد تثير الرياح الرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة في صحراء مطروح.

الأمطار:

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الفترات.

جنوب مصر (حلايب وشلاتين): فرصة لهطول أمطار خفيفة على فترات.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة.

ارتفاع الأمواج: بين 1.5 إلى 2.25 متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة أيضًا.

ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.25 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

سوف تتفاوت درجات الحرارة على مدار اليوم، وفقًا للمناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: من 10 إلى 20 درجة مئوية.

الإسكندرية: من 11 إلى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: من 10 إلى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: من 14 إلى 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: من 12 إلى 18 درجة مئوية.

التوصيات والنصائح

القيادة: يجب الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خصوصًا في مناطق الشبورة المائية، لتجنب الحوادث بسبب ضعف الرؤية.

الملابس: يُنصح بارتداء الملابس الدافئة في الصباح الباكر والمساء.

الأنشطة البحرية: ينبغي على رواد البحر توخي الحذر من الرياح والأمواج المعتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط.