ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة بشأن تغيير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكتب الدردير عبر حسابه على «فيسبوك»: «ليس من الشجاعة ولا الأخلاق أن يُهاجم البعض الوزراء الذين خرجوا من التشكيل الوزاري الأخير، وعلى رأسهم بالطبع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ فهو مثله مثل أي شخص خاض تجربة في العمل العام، أصاب أحيانًا وأخطأ أحيانًا أخرى، لكنه اجتهد وحاول، وفقًا لرؤيته، تحقيق خطوة إلى الأمام. فكل التحيّة للرجل الذي خدم طوال 8 سنوات، ولم يتوانَ في العمل والجهد بإخلاص، وبالتوفيق له في حياته المقبلة بإذن الله».

وشهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن انتهاء حقبة الدكتور أشرف صبحي، التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن تشكيل الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع إلى جميع العاملين في الوزارة.