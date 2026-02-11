قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

أشرف صبحي
أشرف صبحي
سارة عبد الله

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة بشأن تغيير الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكتب الدردير عبر حسابه على «فيسبوك»: «ليس من الشجاعة ولا الأخلاق أن يُهاجم البعض الوزراء الذين خرجوا من التشكيل الوزاري الأخير، وعلى رأسهم بالطبع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ فهو مثله مثل أي شخص خاض تجربة في العمل العام، أصاب أحيانًا وأخطأ أحيانًا أخرى، لكنه اجتهد وحاول، وفقًا لرؤيته، تحقيق خطوة إلى الأمام. فكل التحيّة للرجل الذي خدم طوال 8 سنوات، ولم يتوانَ في العمل والجهد بإخلاص، وبالتوفيق له في حياته المقبلة بإذن الله».

وشهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن انتهاء حقبة الدكتور أشرف صبحي، التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل حقيبة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن تشكيل الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع إلى جميع العاملين في الوزارة.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

