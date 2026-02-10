اللحظات الأخيرة لأشرف صبحي قبل مغادرة منصبه.. كواليس اليوم الأخير

شهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن تغيير حقبة الدكتور أشرف صبحي التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل مهمة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن ملفات الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع لكل العاملين في الوزارة.

وعلى جروب الواتس الخاص بالعاملين بوزارة الشباب والرياضة كتب الدكتور أشرف صبحي : يا شباب كل الشكر والتقدير ليكم جميعًا وربنا يوفقكم .

ولم يتواجد في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم مكتفيا بشكر العاملين برسالة على الواتس أب.

ولم يتحرك وزير الرياضة السابق كعادته في جولاته أو صدر منه تعليق على أنشطة الوزارة والتعليق الوحيد كان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة.

حيث بدأت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، أولي فعاليات تحكيم مجال "المواسل التليفزيوني" ،ضمن منافسات مهرجان "إبداع" الموسم الرابع عشر لشباب الجامعات، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم الإعلان عن انطلاق ابداع دون ذكر الدكتور أشرف صبحي أو تصريحه عن أي شئ.