بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر
تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. ومفاجأة في عيار 24 الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اللحظات الأخيرة لأشرف صبحي قبل مغادرة منصبه.. كواليس اليوم الأخير

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
عبدالله هشام

شهدت الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة لحظات مثيرة قبل الإعلان الرسمي عن تغيير حقبة الدكتور أشرف صبحي التي استمرت 8 سنوات.

وتولى جوهر نبيل مهمة وزارة الشباب والرياضة في تغيير جديد ضمن ملفات الحكومة المصرية.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن اسم وزير الشباب والرياضة الجديد، أرسل الدكتور أشرف صبحي رسالة وداع لكل العاملين في الوزارة.

وعلى جروب الواتس الخاص بالعاملين بوزارة الشباب والرياضة كتب الدكتور أشرف صبحي : يا شباب كل الشكر والتقدير ليكم جميعًا وربنا يوفقكم .

ولم يتواجد في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم مكتفيا بشكر العاملين برسالة على الواتس أب.

ولم يتحرك وزير الرياضة السابق كعادته في جولاته أو صدر منه تعليق على أنشطة الوزارة والتعليق الوحيد كان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة.

حيث بدأت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، أولي فعاليات تحكيم مجال "المواسل التليفزيوني" ،ضمن منافسات مهرجان "إبداع" الموسم الرابع عشر لشباب الجامعات، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم الإعلان عن انطلاق ابداع دون ذكر الدكتور أشرف صبحي أو تصريحه عن أي شئ.

وزارة الرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل

