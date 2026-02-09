قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بالتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتحاد تنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عقب الإنجاز الكبير الذي حققوه ببطولة كأس أفريقيا 2026 المقامة بدولة ليبيا، وذلك خلال تواصله معهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع الكابتن عمرو فهمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ورئيس البعثة المصرية، للاطمئنان على اللاعبين واللاعبات، وتهنئتهم على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي قدموها خلال منافسات البطولة، والتي تُوجت بالوصول إلى المباريات النهائية وتحقيق السيطرة المصرية الكاملة على المنافسات.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى الفني المرتفع والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الجهد المبذول داخل منظومة تنس الطاولة المصرية، وقدرة اللاعبين على المنافسة القارية والدولية بقوة.

وفي منافسات فردي السيدات، جاء نهائي كأس أفريقيا 2026 مصريًا خالصًا، حيث تمكنت الموهبة المصرية هنا جودة من الفوز على البطلة صاحبة التاريخ الكبير دينا مشرف بنتيجة 4 / 0، لتتوج بلقب كأس أفريقيا لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

كما واصل أبطال مصر تألقهم بتحقيق العلامة الكاملة في البطولة، بعدما توجت مصر بذهبيتي كأس أفريقيا، بفوز هنا جودة بذهبية فردي السيدات، وتتويج البطل عمر عصر بذهبية فردي الرجال، ليؤكد المنتخب الوطني تفوقه وهيمنته على منافسات البطولة القارية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تأهل عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني إلى بطولة كأس العالم لتنس الطاولة المقرر إقامتها الشهر المقبل بمدينة مكاو، حيث تأهلت كل من هنا جودة، ودينا مشرف، ومريم الهضيبي في منافسات السيدات، فيما تأهل عمر عصر في منافسات الرجال، وذلك استنادًا إلى نتائجهم المميزة في بطولة كأس أفريقيا.

ومن المقرر أن ينضم إلى قائمة المتأهلين لكأس العالم، بعد أسبوعين بإذن الله، اللاعب يوسف عبد العزيز، وفقًا لتصنيفه الدولي ووجوده ضمن أفضل 50 لاعبًا على مستوى العالم، ليواصل أبطال مصر مشوارهم الناجح على الساحة الدولية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة استمرار دعم الوزارة الكامل للمنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة تحقيق الإنجازات، في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وترسيخ ريادتها القارية والدولية.

الدكتور أشرف صبحي اتحاد تنس الطاولة اللواء أشرف حلمي المنتخب الوطني

