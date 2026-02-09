قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، عن تحقيق أرقام مشاهدة قياسية غير مسبوقة خلال تغطيتها الشاملة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجلت البطولة إجمالي مشاهدات تراكمية تجاوز ثلاثة مليارات و450 مليون مشاهدة عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية، لتصبح بذلك النسخة الأكثر متابعة في تاريخ تغطية الشبكة لهذه البطولة القارية العريقة، مما يعكس الشغف الهائل بكرة القدم الأفريقية في المنطقة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، قفزة نوعية في عدد المتابعين عبر شاشات التلفزيون، حيث بلغت المشاهدات التراكمية مليار و750 مليون مشاهدة، بزيادة لافتة قدرت بنسبة 127% مقارنة بنسخة عام 2023.
وبلغت الإثارة ذروتها في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد في الوقت الإضافي، وهو اللقاء الذي جذب وحده أكثر من 97 مليون مشاهد عبر أسواق الشبكة الـ 24 في المنطقة، محققاً نمواً استثنائياً في نسب مشاهدة النهائي بنسبة 193%.

ورغم الأرقام الهائلة للمباراة النهائية، إلا أن صدارة اللقاءات الأكثر مشاهدة كانت من نصيب مواجهة مصر وزيمبابوي في دور المجموعات، حيث استقطب هدف النجم محمد صلاح القاتل في الوقت بدل الضائع أكثر من 98 مليون مشاهد عبر قنوات الشبكة.

وعلى الصعيد الرقمي، حققت المنصات التابعة للشبكة أرقاماً تاريخية، حيث تجاوزت مشاهدات مقاطع الفيديو مليار و680 مليون مشاهدة، فيما تابع ملايين المشاهدين البث المباشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الخاصة بالشبكة، ليصل إجمالي التفاعل إلى أكثر من 133 مليون تفاعل.

منتخب مكصر بطولة أمم أفريقيا كرة قدم المغرب السنغال

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

جلسة استراتيجية بالبيت الأبيض .. ترامب ونتنياهو يرسمان مسار المواجهة ضد إيران

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

بقيمة 9 مليار دولار.. الولايات المتحدة وأرمينيا يوقعان اتفاق نووي

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

