هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، عن تحقيق أرقام مشاهدة قياسية غير مسبوقة خلال تغطيتها الشاملة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجلت البطولة إجمالي مشاهدات تراكمية تجاوز ثلاثة مليارات و450 مليون مشاهدة عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية، لتصبح بذلك النسخة الأكثر متابعة في تاريخ تغطية الشبكة لهذه البطولة القارية العريقة، مما يعكس الشغف الهائل بكرة القدم الأفريقية في المنطقة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، قفزة نوعية في عدد المتابعين عبر شاشات التلفزيون، حيث بلغت المشاهدات التراكمية مليار و750 مليون مشاهدة، بزيادة لافتة قدرت بنسبة 127% مقارنة بنسخة عام 2023.

وبلغت الإثارة ذروتها في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد في الوقت الإضافي، وهو اللقاء الذي جذب وحده أكثر من 97 مليون مشاهد عبر أسواق الشبكة الـ 24 في المنطقة، محققاً نمواً استثنائياً في نسب مشاهدة النهائي بنسبة 193%.

ورغم الأرقام الهائلة للمباراة النهائية، إلا أن صدارة اللقاءات الأكثر مشاهدة كانت من نصيب مواجهة مصر وزيمبابوي في دور المجموعات، حيث استقطب هدف النجم محمد صلاح القاتل في الوقت بدل الضائع أكثر من 98 مليون مشاهد عبر قنوات الشبكة.

وعلى الصعيد الرقمي، حققت المنصات التابعة للشبكة أرقاماً تاريخية، حيث تجاوزت مشاهدات مقاطع الفيديو مليار و680 مليون مشاهدة، فيما تابع ملايين المشاهدين البث المباشر عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الخاصة بالشبكة، ليصل إجمالي التفاعل إلى أكثر من 133 مليون تفاعل.