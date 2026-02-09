قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
محافظات

دشنا تتشح بالسواد .. مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا

يوسف رجب

شهدت مدينة دشنا شمال قنا، حالة من الحزن، عقب تداول أنباء حول مصرع 7 شباب من أبناء المدينة فى حادث ميكروباص بمرسى مطروح أثناء عودتهم من دولة ليبيا التى يعملون بها منذ فترة.

تبين أن الميكروباص، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، بنطاق محافظة مطروح، نتج عنها مصرعه 7 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جميعهم ينتمون لقري نجع عزوز و سعيد والشيخ على التابعين لمركز دشنا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح، تمهيدًا لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة قنا، عقب انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتوجه عدد من أبناء دشنا إلى مرسى مطروح، لاستلام الجثامين، ومرافقتهم خلال رحلة العودة إلى مسقط رأسهم بقنا، لمواراة جثامينهم الثرى بمقابر عائلاتهم بنطاق قريتى نجع عزوز وسعيد.

فيما اتشحت منازل القريتين بالسواد، وفتحت دواوين العزاء أبوابها انتظاراً لوصول جثامين ضحايا لقمة العيش، عقب إنهاء الإجراءات القانونية، والتعرف على الجثث التى تفحم بعضها نتيجة قوة الاصطدام بين الميكروباص والسيارة النقل.

وأفادت البيانات الأولية، بأن قائمة المتوفين تضم كل من: ناصر محمود إسماعيل، سائق السيارة،  وحفيده كريم أيمن ناصر ١٠ أعوام، على التقى محمد خليفه، علاء على محمود، محمود جابر أحمد حفنى، حمزه حسين على حسين، مجدى عطيتو على مصطفى، جميعهم مقيمون بدشنا، فيما لم يتم الاستدلال على جثث أخرى.

وضمت قائمة المصابين كل من: صلاح عزت تغيان 21 عاما، أحمد خالد عبد الواحد، 24 عاماً، كمال محمود علي، 32 عاماً، حمادة محمد البدري، 34 عاماً، أحمد عيد أحمد، 25 عاماً، وآخر لم يستدل على بياناته حتى الآن.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

