دشنا تتشح بالسواد .. مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا

شهدت مدينة دشنا شمال قنا، حالة من الحزن، عقب تداول أنباء حول مصرع 7 شباب من أبناء المدينة فى حادث ميكروباص بمرسى مطروح أثناء عودتهم من دولة ليبيا التى يعملون بها منذ فترة.

تبين أن الميكروباص، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، بنطاق محافظة مطروح، نتج عنها مصرعه 7 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جميعهم ينتمون لقري نجع عزوز و سعيد والشيخ على التابعين لمركز دشنا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح، تمهيدًا لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة قنا، عقب انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتوجه عدد من أبناء دشنا إلى مرسى مطروح، لاستلام الجثامين، ومرافقتهم خلال رحلة العودة إلى مسقط رأسهم بقنا، لمواراة جثامينهم الثرى بمقابر عائلاتهم بنطاق قريتى نجع عزوز وسعيد.

فيما اتشحت منازل القريتين بالسواد، وفتحت دواوين العزاء أبوابها انتظاراً لوصول جثامين ضحايا لقمة العيش، عقب إنهاء الإجراءات القانونية، والتعرف على الجثث التى تفحم بعضها نتيجة قوة الاصطدام بين الميكروباص والسيارة النقل.

وأفادت البيانات الأولية، بأن قائمة المتوفين تضم كل من: ناصر محمود إسماعيل، سائق السيارة، وحفيده كريم أيمن ناصر ١٠ أعوام، على التقى محمد خليفه، علاء على محمود، محمود جابر أحمد حفنى، حمزه حسين على حسين، مجدى عطيتو على مصطفى، جميعهم مقيمون بدشنا، فيما لم يتم الاستدلال على جثث أخرى.

وضمت قائمة المصابين كل من: صلاح عزت تغيان 21 عاما، أحمد خالد عبد الواحد، 24 عاماً، كمال محمود علي، 32 عاماً، حمادة محمد البدري، 34 عاماً، أحمد عيد أحمد، 25 عاماً، وآخر لم يستدل على بياناته حتى الآن.

