قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بقوص في قنا

مبادرة تجميل بقوص
مبادرة تجميل بقوص
يوسف رجب

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، مبادرة استهدفت الشوارع الداخلية والحيوية بالمركز، بهدف الارتقاء بمستوي النظافة والوجه الجمالي للمدينة.
 

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن النظافة تعتبر سلوك مجتمعي، يجب تعزيزه، وهو المؤشر لتطور مستوى الوعي المجتمعي، لذا قامت الوحدة باشراك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة، لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف شاكر، بأن طلاب قسم الزخرفة، بمدرسة قوص الثانوية الصناعية، شاركوا بقوة في فعاليات المبادرة، فضلا عن مشاركة إيجابية لبعض مؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أن الحملة استهدفت شوارع الجمهورية، وعبدالمنعم رياض، وأسفل محيط كوبري مزلقان السكة الحديد، في اتجاه شارع طريق النصر، حيث تم تنظيف الشوارع رفع الأتربة، ورفع المخلفات والتراكمات من علي جانبي الشوارع، بواسطة معدات وآليات الوحدة المحلية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من عمال ومسؤولي مرفق النظافة والتجميل بالمدينة.
 

ولفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن فعاليات الحملة، شملت تنفيذ أعمال دهانات للبلدورات بالشوارع المستهدفة، وتقليم وتهذيب الأشجار، مع رفع المخلفات الناتجة، بهدف استكمال الصورة الجمالية للشوارع التي طالتها أعمال المبادرة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، استمرار المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري، مع أي تراكمات واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يلقي بها في غير الأماكن المخصصة لها، مطالبًا المواطنين بضرورة التحلي بالإيجابية ووضع القمامة داخل الصناديق والحاويات من أجل الحفاظ على نظافة الشوارع.
 

من جانبه ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المبادرة التي أطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، لنظافة وتجميل الشوارع الميادين، بالتنسيق مع طلاب قسم الزخرفة بمدرسة قوص الثانوية الصناعية، وعدد من المؤسسات المجتمعية، للنهوض بمستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأشاد محافظ قنا، بالتعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما أن تلك المبادرات تعكس الوعي المجتمعي ومدى حرص الأهالي على النهوض والارتقاء بالمنظومة البيئية.

 

قنا حملة مكبرة مدينة قوص المسؤولية الاجتماعية مدرسة قوص الثانوية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

المتوفي

حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

نتنياهو و ترامب

اجتماع حاسم الأربعاء .. نتنياهو يعرض قائمة مطالبه على ترامب | تفاصيل

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد