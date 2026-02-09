إطلاق حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بقوص في قنا

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، مبادرة استهدفت الشوارع الداخلية والحيوية بالمركز، بهدف الارتقاء بمستوي النظافة والوجه الجمالي للمدينة.



وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن النظافة تعتبر سلوك مجتمعي، يجب تعزيزه، وهو المؤشر لتطور مستوى الوعي المجتمعي، لذا قامت الوحدة باشراك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في فعاليات المبادرة، لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف شاكر، بأن طلاب قسم الزخرفة، بمدرسة قوص الثانوية الصناعية، شاركوا بقوة في فعاليات المبادرة، فضلا عن مشاركة إيجابية لبعض مؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أن الحملة استهدفت شوارع الجمهورية، وعبدالمنعم رياض، وأسفل محيط كوبري مزلقان السكة الحديد، في اتجاه شارع طريق النصر، حيث تم تنظيف الشوارع رفع الأتربة، ورفع المخلفات والتراكمات من علي جانبي الشوارع، بواسطة معدات وآليات الوحدة المحلية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من عمال ومسؤولي مرفق النظافة والتجميل بالمدينة.



ولفت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن فعاليات الحملة، شملت تنفيذ أعمال دهانات للبلدورات بالشوارع المستهدفة، وتقليم وتهذيب الأشجار، مع رفع المخلفات الناتجة، بهدف استكمال الصورة الجمالية للشوارع التي طالتها أعمال المبادرة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، استمرار المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري، مع أي تراكمات واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يلقي بها في غير الأماكن المخصصة لها، مطالبًا المواطنين بضرورة التحلي بالإيجابية ووضع القمامة داخل الصناديق والحاويات من أجل الحفاظ على نظافة الشوارع.



من جانبه ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المبادرة التي أطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، لنظافة وتجميل الشوارع الميادين، بالتنسيق مع طلاب قسم الزخرفة بمدرسة قوص الثانوية الصناعية، وعدد من المؤسسات المجتمعية، للنهوض بمستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأشاد محافظ قنا، بالتعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما أن تلك المبادرات تعكس الوعي المجتمعي ومدى حرص الأهالي على النهوض والارتقاء بالمنظومة البيئية.



