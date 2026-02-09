بيراميدز: إصابات بالغة بين لاعبي فريق 2007 وحالات إغماء بسبب سقوط الأسانسير

أكد إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز أن ما تعرض له فريق بيراميدز مواليد 2007 أم مرعب.

وقال شكري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: عقب محاضرة الأمس في أحد فنادق الإسكندرية ، لاعبو 2007 ركبوا الأسانسير وسقط بهم من الدور الرابع

وأضاف: هناك حالات خطرة بين 7 لاعبين والأمور كانت صعبة للغاية.

وتابع : أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة بتأجيل مباراة حرس الحدود، واتحاد الكرة لم يرد ولكن في الساعات الحالية تمت اتصالات بين مسئولي النادي مع اتحاد وسيتم إعادة المباراة

وواصل: الأمر مخيف وهناك فزع لدى باقي اللاعبين ونتمنى أن تمر الأمور بسلام وسيتم متابعة الحالة الطبية للاعبين.