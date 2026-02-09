ندمت على رحيلي .. تفاصيل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

كشف أحمد فتحي، نجم الأهلي وبيراميدز السابق ، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وتجربته مع بيراميدز، مشيرا إلى شعوره بالندم بعد اتخاذ القرار.

وقال فتحي في تصريحات :انتقالي لـ بيراميدز، بعد وصول عرض رسمي وكنت أفكر في الظروف الفنية والمستقبل حيث وصلت قيمة العرض لـ 15 مليون جنيه، أبلغت سيد عبدالحفيظ بالعرض وطلب 25 مليون جنيه.

وأضاف: أخبرت ممدوح عيد عن سر دفع 25 مليون جنيه رغم تبقي موسم وحيد في عقدي.

وأختتم أحمد فتحي تصريحاته: “كانت احتياطي الفترة الأخيرة قبل الرحيل لبيراميدز، وعندما انضممت للسماوي وجدت نفسي بدون مشاركة وعلى مقاعد البدلاء لذلك ندمت وقلت ”إيه اللي عملته في نفسي".