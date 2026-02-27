مي عز الدين بخير.. تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية

كشف المؤلف أيمن سليم، تفاصيل الحالة الصحية لـ الفنانة مي عز الدين، وقال إنه تواصل مع أحدى صديقات مي وقالت إنها بخير.

وأشار أيمن سليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، إلى أنه حاول التواصل مع زوج مي، لكنه لم يرد عليه لمعرفة حالتها الصحية.

ولفت إلى أن حالة مي أصبحت تتحسن بعد إجراء عملية جراحية، وأنه علم بالخبر من البداية من خلال السوشيال ميديا.

كما كشف المؤلف أيمن سليم، عن ردود الأفعال الإيجابية التي يحققها مسلسل «روج أسود» منذ عرض الحلقة الأولى، مؤكدًا أن التعليقات الأخيرة كانت مفاجئة بالنسبة له، خاصة تلك الصادرة عن سيدات يشاركن تجاربهن الشخصية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على نجاح العمل الفني حتى وإن لم يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأوضح أيمن سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» على قناة صدى البلد، أن حبه لكل بطلات المسلسل الخمس، أن هناك علاقة سابقة تجمعه ببعضهن، خاصة الفنانة داليا مصطفى ومي سليم، تعود إلى تعاونهم في مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، ما أسهم في انسجام فريق العمل ونجاح التفاعل مع الجمهور.