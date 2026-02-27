بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة مي عز الدين، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًٍا ودخولها العناية المركزة اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكشف زوجها أحمد تيمور، أن الوعكة الصحية لـ مي عز الدين، بدأت منذ أسبوعين، أي في منتصف شهر فبراير الجاري، لتأتي الوعكة بعد أقل من شهر من تاريخ عيد ميلادها التي احتفلت به في 19 يناير الماضي.

وتحولت فرحة مي عز الدين، ولحظاتها الرومانسية مع زوجها أحمد تيمور، ووداع حياة العزوبية، إلى لحظات لا توصفها كلمات بعد الوعكة الصحية الحالية.

ولم يكشف أحمد تيمور، تفاصيل حالة زوجته -مي عز الدين- الصحية، أو طبيعة الوعكة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، مستكفيًا فقط بأنها تمر بها منذ أسبوعين، وهو ما يبرر غيابها عن الظهور خلال الفترة الماضية، إذ أن أخر ظهور لها على السوشيال ميديا، كان بمنشور عبر انستجرام في أول فبراير الجاري.

زوج مي عز الدين يكشف تعرضها لوعكة

أعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين عن دخولها العناية المركزة، بعد إجرائها عملية جراحية.

وقال أحمد تيمور عبر حسابه على إ انستجرام : مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء.

أحدث أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.