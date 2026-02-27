قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
جمال علام: سمير زاهر أفضل رئيس في تاريخ الجبلاية.. وهذه رسالتي للتوأم
آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية

مي عز الدين
مي عز الدين
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة مي عز الدين، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًٍا ودخولها العناية المركزة اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها. 

وكشف زوجها أحمد تيمور، أن الوعكة الصحية لـ مي عز الدين، بدأت منذ أسبوعين، أي في منتصف شهر فبراير الجاري، لتأتي الوعكة بعد أقل من شهر من تاريخ عيد ميلادها التي احتفلت به في 19 يناير الماضي. 

وتحولت فرحة مي عز الدين، ولحظاتها الرومانسية مع زوجها أحمد تيمور، ووداع حياة العزوبية، إلى لحظات لا توصفها كلمات بعد الوعكة الصحية الحالية.

ولم يكشف أحمد تيمور، تفاصيل حالة زوجته -مي عز الدين- الصحية، أو طبيعة الوعكة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، مستكفيًا فقط بأنها تمر بها منذ أسبوعين، وهو ما يبرر غيابها عن الظهور خلال الفترة الماضية، إذ أن أخر ظهور لها على السوشيال ميديا، كان بمنشور عبر انستجرام في أول فبراير الجاري. 

زوج مي عز الدين يكشف تعرضها لوعكة

أعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين عن دخولها العناية المركزة، بعد إجرائها عملية جراحية.

وقال أحمد تيمور عبر حسابه على إ انستجرام : مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وفي العناية المركزة حاليًا.. دعواتكم لها بالشفاء.

أحدث أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

مي عز الدين أعمال مي عز الدين زوج مي عز الدين أحمد تيمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد