اتنين غيرنا الحلقة 10.. اسر ياسين متهم في جريمة قتـــ..ل

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل اتنين غيرنا، بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، خروج حسن سويلم (آسر ياسين) من سرايا النيابة بضمان محل إقامته بعد التحقيق معه علي خلفية قضية الشروع في قتل أحد أفراد فريقه الرياضي.



ويلعب أدوار أصدقاء الدكتور حسن في المسلسل فدوى عابد وناردين فرج وأحمد حسن وتامر أمين، واستطاع الأربعة أن يلفتوا الأنظار منذ الحلقة الأولى، حتى أن الجمهور على السوشيال ميديا يرغب في أن يكون لديهم أصدقاء مثلهم.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

تدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.