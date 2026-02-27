قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
أخبار البلد

إنقاذ "ساق" طفل باسوس من البتر .. تفاصيل عملية استغرقت 15 ساعة داخل معهد ناصر

انقاذ طفل باسوس
انقاذ طفل باسوس
عبدالصمد ماهر

يعد معهد ناصر أحد القلاع الطبية التي تضم بين جدرانها نخبة من الأطباء الأكفاء في شتي المجالات الطبية ، ودائما ما يكون على الموعد مع العمليات الدقيقة والحرجة .

طفل باسوس ، الحالة التي انتشرت علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية بعد تعرض طفل ووالده لإطلاق نار من فرد خرطوش اصاب الطفل في قدمه إصابة بالغة كادت أن تفقده قدمه لصعوبة التدخل الجراحي .

معهد ناصر يصنع المعجزة 

 طوارئ.. على أطباء الجراحة والتجميل والأوعية الدموية الحضور فورا في الطوارئ .. بتلك الرسالة الصوتية في الإذاعية الداخلية داخل جدران معهد ناصر بدأت الملحمة التي تحولت إلي اعجاز طبي وتأكيد علي أن مصر لديها من الكوادر الطبية ما يؤهلها لاستقبال والتعامل مع أي حالات جراحية.

عملية استغرقت 15 ساعة

نجح الفريق الطبي في إنقاذ ساق الطفل من البتر بعد تعرضه لطلق خرطوش، المريض عمره 10 سنوات حضر إلى الطوارئ بعد تعرضه لإصابة بطلقات"خرطوش" وعلى الفور أجريت الفحوصات اللازمة.

الفحص الطبي لطفل باسوس

 

وأكد معهد ناصر أنه تبين  معاناة المريض  من تهتك شديد بالجلد والأنسجة الرخوية والعضلات، تهتك في الضفيرة الدموية العصبية بالناحية الأمامية بالساق اليمنى، مع وجود كريات خرطوش متعددة حول الكاحل الأيمن وبعضها بالفخذ الأيمن ، بالإضافة إلي قطع بالشريان الأمامي للساق اليمنى مع كسر بعظمة الساق اليمنى.

الإجراء الطبي المتخذ مع المريض 

  • تثبيت الكسر بالساق اليمنى بواسطة مسمار مرن.
  • تم عمل استكشاف لأخذ سديلة جلدية عضلية حرة من الظهر بعد إجراء استكشاف دقيق على شرايين وأوردة وأعصاب العضلة
  • تم عمل توصيل ميكروسكوبي في غاية الدقة للسديلة العضلية إلى الضفيرة الدموية العصبية الأمامية للساق
  • بعد إعادة التروية الدموية تم التأكد من الحالة العامة للساق والسديلة
  • تمت العملية بنجاح ولم يتم عمل بتر لساق الطفل.

وأكد معهد ناصر أن المريض حاليًا تحت الملاحظة والمتابعة الدقيقة بقسم رعاية الأطفال ، يأتي هذا النجاح بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى.

الفريق الطبي المشارك في العملية 

أسماء الطاقم الطبي :

فريق جراحة التجميل

فريق التخدير:

أ.د. أحمد خشبة

د. محسن بدري

أ.د. وائل عياد

د. أمل صلاح

د. أحمد بحلس

د. هاني سمير

د. عمرو خلف

د. إيهاب جرجس

د. إسلام علاء

فريق جراحة العظام

فريق التمريض

ميس سعدية

أ.د. يحيى راضي

ميس شهد

د. محمود علي.

باسوس طفل باسوس طلق خرطوش معهد ناصر تفاصيل إصابة طفل باسوس وزارة الصحة

