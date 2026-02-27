إنقاذ "ساق" طفل باسوس من البتر .. تفاصيل عملية استغرقت 15 ساعة داخل معهد ناصر

يعد معهد ناصر أحد القلاع الطبية التي تضم بين جدرانها نخبة من الأطباء الأكفاء في شتي المجالات الطبية ، ودائما ما يكون على الموعد مع العمليات الدقيقة والحرجة .

طفل باسوس ، الحالة التي انتشرت علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي ، خلال الأيام الماضية بعد تعرض طفل ووالده لإطلاق نار من فرد خرطوش اصاب الطفل في قدمه إصابة بالغة كادت أن تفقده قدمه لصعوبة التدخل الجراحي .

معهد ناصر يصنع المعجزة

طوارئ.. على أطباء الجراحة والتجميل والأوعية الدموية الحضور فورا في الطوارئ .. بتلك الرسالة الصوتية في الإذاعية الداخلية داخل جدران معهد ناصر بدأت الملحمة التي تحولت إلي اعجاز طبي وتأكيد علي أن مصر لديها من الكوادر الطبية ما يؤهلها لاستقبال والتعامل مع أي حالات جراحية.

عملية استغرقت 15 ساعة

نجح الفريق الطبي في إنقاذ ساق الطفل من البتر بعد تعرضه لطلق خرطوش، المريض عمره 10 سنوات حضر إلى الطوارئ بعد تعرضه لإصابة بطلقات"خرطوش" وعلى الفور أجريت الفحوصات اللازمة.

الفحص الطبي لطفل باسوس

وأكد معهد ناصر أنه تبين معاناة المريض من تهتك شديد بالجلد والأنسجة الرخوية والعضلات، تهتك في الضفيرة الدموية العصبية بالناحية الأمامية بالساق اليمنى، مع وجود كريات خرطوش متعددة حول الكاحل الأيمن وبعضها بالفخذ الأيمن ، بالإضافة إلي قطع بالشريان الأمامي للساق اليمنى مع كسر بعظمة الساق اليمنى.

الإجراء الطبي المتخذ مع المريض

تثبيت الكسر بالساق اليمنى بواسطة مسمار مرن.

تم عمل استكشاف لأخذ سديلة جلدية عضلية حرة من الظهر بعد إجراء استكشاف دقيق على شرايين وأوردة وأعصاب العضلة

تم عمل توصيل ميكروسكوبي في غاية الدقة للسديلة العضلية إلى الضفيرة الدموية العصبية الأمامية للساق

بعد إعادة التروية الدموية تم التأكد من الحالة العامة للساق والسديلة

تمت العملية بنجاح ولم يتم عمل بتر لساق الطفل.

وأكد معهد ناصر أن المريض حاليًا تحت الملاحظة والمتابعة الدقيقة بقسم رعاية الأطفال ، يأتي هذا النجاح بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى.

الفريق الطبي المشارك في العملية

أسماء الطاقم الطبي :

فريق جراحة التجميل

فريق التخدير:

أ.د. أحمد خشبة

د. محسن بدري

أ.د. وائل عياد

د. أمل صلاح

د. أحمد بحلس

د. هاني سمير

د. عمرو خلف

د. إيهاب جرجس

د. إسلام علاء

فريق جراحة العظام

فريق التمريض

ميس سعدية

أ.د. يحيى راضي

ميس شهد

د. محمود علي.