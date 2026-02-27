مشهد زيارة القبر يشعل الترند.. عمرو سعد يبكي فيتصدر مسلسل إفراج

تصدر مسلسل إفراج، التريند؛ بسبب مشهد بكاء «عباس الريس» الذي يجسده عمرو سعد على قبر زوجته وأبنائه؛ ليصبح رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج، المعروض على قنوات MBC.

وفي لحظة انتظرها الجمهور طويلاً؛ ينفذ عباس القرار الذي ظل يؤجله منذ خروجه من السجن، ويزور قبر زوجته وبناته بعد ثبوت براءته من دمهن.

المشهد جاء مكثفًا ومجردًا من أي افتعال، فقد كان يقف منهارًا للمرة الأولى، بلا قناع القوة الذي لازمه طوال الأحداث، وبصوت مكسور ونظرات مثقلة بالذنب؛ يحدّث عباس زوجته وبناته، معترفًا بألمه وعجزه عن حمايتهن، ومؤكدًا أن ذكراهن لن تغيب عنه.

المشهد لم يحقق انتشارًا واسعًا فقط، بل حصد إشادات كبيرة بأداء عمرو سعد، الذي قدّم واحدة من أكثر لحظاته صدقًا وتأثيرًا في المسلسل؛ ليؤكد أن القوة الحقيقية أحيانًا تظهر في لحظة الانكسار.

«إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم إلى جانب عمرو سعد.