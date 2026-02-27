الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الشباب بنتيجة 5-3، على ملعب «إس إتش جي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

سجل أهداف الهلال، كل من: محمد كنو وعبد الله إسماعيل العلي وخليدو كوليبالي وسلطان مندش وماركوس ليوناردو في الدقائق 19 و31 و45+2 و48 و52، بينما سجل أهداف الشباب عبد الرازق حمد الله وجوش براونهيل وياسين عدلي في الدقائق 13 و44 و75 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 58 ليحتل المركز الثالث بترتيب جدول دوري روشن السعودي، وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 25 ليحتل المركز الـ13.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، علي لاجامي، خاليدو كوليبالي متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سلطان مندش، سايمون بوابري، ماركوس ليوناردو

تشكيل الشباب أمام الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: فواز الصقور - علي البليهي - ويسلي هوديت - سعد بالعبيد

خط الوسط: فنسنت سيرو - ياسين عدلي - جوش براونهيل

خط الهجوم: محمد الثاني - يانيك كاراسكو - عبد الرازق حمدالله

البدلاء: عبد العزيز العويرضي - علي مكي - حسين الصبياني - فيصل الصبياني - باسل السيالي - علي الأسمري - همام الهمامي - على عزايزه هارون كمارا



