«مصر… حين تتكلم بالقرآن».. محمد غنيم يوثق سيرة 50 من عمالقة التلاوة في كتاب «أعيان دولة التلاوة»

قال الكاتب محمد السيد غنيم إن الله سبحانه وتعالى خصَّ مصر بسمات فريدة، يأتي في مقدمتها فن تلاوة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن «القرآن نزل في مكة، لكن تجلّت قراءته في مصر»، في إشارة إلى المكانة الاستثنائية التي احتلتها المدرسة المصرية في هذا المجال.

مدرسة متكاملة في التلاوة

أوضح غنيم خلال لقائه مع الفنان سامح حسين عبر قناة مدرستنا، أن لمصر مدرسة متكاملة في التلاوة، لها رموزها وأعلامها وقواعدها الراسخة التي منحتها تميزًا عالميًا لا يُضاهى.

وأشار إلى أن كتابه «أعيان دولة التلاوة» يُعد توثيقًا حيًا لأصوات شكّلت وجدانه وأحيت قلبه بالقرآن، حيث يستعرض سِيَر خمسين قارئًا من كبار أعلام التلاوة في مصر، ممن أسهموا في ترسيخ مكانة الدولة المصرية كمنارة للقرآن الكريم.

الجوانب الفنية والإنسانية

وبيّن “غنيم” أن العمل لا يقتصر على عرض السير الذاتية فحسب، بل يغوص في الجوانب الفنية والإنسانية لهؤلاء القراء، مستندًا إلى صور ووثائق نادرة، ليقدم صورة متكاملة عن تجاربهم الروحية ومسيرتهم مع كتاب الله.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع التوثيقي هو صون تراث «دولة التلاوة» المصرية، وتقديمه للأجيال الجديدة بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والدينية لمصر، ورسالةً متجددة تؤكد ريادتها في خدمة القرآن الكريم.