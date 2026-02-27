قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كان ياما كان الحلقة 10.. ماجد الكدواني يبيع شقته ويفاجئ يسرا اللوزي

كان ياما كان
كان ياما كان
محمد نبيل

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل كان ياما كان تطورا كبيرا، عندنا وجدت داليا أن مصطفى قام ببيع شقته للدكتورة مها التي تقوم بدورها الفنانة نهى عابدين، ما جعل داليا تقوم بالاستنجاد بالقسم بسبب وجود أحد آخر غيرها في الشقة، بعد أن قامت مها بتغيير كالون الشقة، ليطلب ضابط القسم من الدكتورة مها أن يرى عقد الشقة، وعندما يخبرها بأن تأتي معه للقسم تجد مصطفى على باب الشقة.

تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كان يا ما كان بعدما دخلت شخصية الأب التي يقدمها ماجد الكدواني في مواجهة مباشرة مع ابنته فرح التي تجسدها الطفلة ريتال عبد العزيز.

وعند عودته إلى المنزل، انفجر الأب بكلمات حملت قدرًا كبيرًا من الصراحة والألم، قائلاً: أنا غصب عني.. أنا مش عارف أركز معاكي، ولا مع الكورة بتاعتك، ولا مع العيادة، ولا مع أي حاجة.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كان ياما كان تصاعدًا ملحوظًا، حيث انفجرت داليا غضبًا في وجه مصطفى بعدما اكتشفت أنه من استولى على سيارتها دون علمها.

وعندما حضر أسفل منزل والدتها لاستعادة سيارته، دار بينهما نقاش حاد، أكد خلاله أنه بذل محاولات عديدة ليكون داعمًا ومتفهمًا لها، لكنها لم تُقدّر جهوده.
 

“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

