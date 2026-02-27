مسلسل إفراج الحلقة 10 .. عمرو سعد ينهار من البكاء في المقابر وينقذ تارا عماد

عرضت منصة شاهد الحلقة العاشرة من مسلسل إفراج للنجم عمرو سعد، اليوم الجمعة 9 رمضان، والذي يشارك به في السباق الرمضاني لعام 2026، وشهدت استمرار عباس، في البحث عن الحقيقة، والربط بين قضية مقتل زوجته وابنتيه وقضية التهريب، التي كان شاهدا أساسيا فيها، بعد قيام مهربين بعرض رشوة عليه.

شهدت أحداث الحلقة العاشرة

لقاءً جمع سامية والدة عباس- سما إبراهيم بعم أولادها عليان- عبدالعزيز مخيون، مؤكدة اضطرت لهذه مضطرة، وتطالبه بحق أولادها، فيسألها ألا تخشى من الفضيحة، وتجيبه أن خوفها من الله أكبر، وأنها يوما ما سوف تقف أمامه ولن تستطيع الإجابة على سؤال ماذا فعلت في حق أبناءها، وتتهمه بسرقة حقوقهم وأنه أجبرها سنوات طويلة على الصمت.





ينقذ عباس- عمرو سعد، كراميلا- تارا عماد، ويطلب منها أن تركب معه السيارة ويغادران بيتها مؤكدا أنه يشعر بوجود كمين مُدبر لها، ويصطحبها إلى منزلة مرة ثانية.

يتحدث علي- الطفل آسر مع والده، ويسأله عمن تكون كراميلا، وإذا ما كان بينهما علاقة حب، ويكشف له أنه علم بحقيقة ما حدث في الجريمة الأولى، واكتشف براءته، وأنه أنقذه من نفس مصير والدته وشقيقتيه، ويحاول عباس التخفيف عن طفله، مؤكدا أن من رحلوا أعمارهم انتهت ويتواجدون في مكان أفضل حاليا، ويسأله عن هواياته، متمنيا لو تمكن بالذهاب معه لزمن آخر.

يطلب عليان من نجله شداد- حاتم صلاح، الابتعاد عن عايدة، والتي تزوجها عرفيا، وأن ينزع من قلبه محبة علي، ويصفه بالخطر، ويغضب شداد مؤكدا أن علي هو ابنه ونصيبه من الدنيا خاصة وأنه لن يتمكن من الإنجاب، وينصحه والده بألا يجعل له نقطة ضعف حتى لا يفشل، ويحذره مؤكدا أنه ضحى بشقيقه حتى لا يعطله وعلى استعداد للقضاء على أي شخص يقترب من المملكة التي أسسها.

تقترح كراميلا على عباس أن تذهب إلى طنطا تجلس وسط أهلها هروبا ممن يطاردها، رغم أنها تشعر مع في بيته بالأمان، لكن تجد في نفس الوقت أن السفر هو الحل الأفضل، ويوافق على أن يقوم هو بتوصيلها.

