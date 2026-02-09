إدارة للأزمة لا كسر عظام.. كيف يعيد الأهلي احتواء إمام عاشور دون المساس بسقف الرواتب؟

فى محاولة لاحتواء الأزمة مبكرا .. بدأت إدارة النادي الأهلي تحركا هادئا ومدروسا لاحتواء أزمة نجم الفريق إمام عاشور، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول موقف اللاعب داخل القلعة الحمراء على خلفية شعوره بعدم التوازن المالي داخل غرفة الملابس، عقب تصدر أحمد سيد زيزو قائمة الأعلى أجرا في الفريق.

الأزمة التي بدت في بدايتها وكأنها خلاف مالي تقليدي، تحولت سريعًا إلى ملف شائك فرض على إدارة الأهلي التدخل بحسابات دقيقة تجمع بين الانضباط المؤسسي والحفاظ على أحد أهم الأصول الفنية والتسويقية في الفريق.

من صفقة زيزو إلى اهتزاز التوازن

منذ انضمام أحمد سيد “زيزو”، إلى الأهلي في صفقة انتقال حر وحصوله على أعلى راتب سنوي داخل الفريق بدأت تظهر مطالبات غير معلنة من بعض اللاعبين بإعادة النظر في عقودهم ، وكان إمام عاشور في مقدمة الأسماء المتأثرة بهذا التغيير المفاجئ في هيكل الرواتب.

مصادر داخل النادي، أكدت أن اللاعب لم يبد اعتراضه بشكل رسمي في البداية ، لكنه شعر بأن ما يقدمه داخل الملعب لا ينعكس بالشكل العادل على المقابل المادي الذي يحصل عليه مقارنة بزميله الجديد.

نقطة الانفجار

بلغت الأزمة ذروتها عندما تغيب إمام عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا بداعي الإصابة بالمرض وهو ما لم تقتنع به إدارة النادي التي اعتبرت الواقعة خروجًا عن النص وتمردًا غير مقبول.

ورد الأهلي بحزمة عقوبات قوية وغير مسبوقة شملت غرامة مالية كبيرة بلغت مليون ونصف المليون جنيه، بالاضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين وخضوعه لتدريبات منفردة.

قبل أن يتراجع اللاعب لاحقًا ويصدر بيان اعتذار رسمي، أكد فيه احترامه لقرارات النادي والتزامه الكامل.

تصريحات خارجية

وفي خضم الأزمة خرج صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وصديق إمام عاشور، بتصريحات تلفزيونية أشار فيها إلى أن اللاعب يشعر بعدم التقدير المالي داخل النادي، وهو ما فتح باب التأويلات والتكهنات.

لكن إمام عاشور سارع بإغلاق الملف، نافيًا تلك التصريحات بشكل قاطع في بيان رسمي ، ومؤكدًا أنها لا تعبر عن موقفه الحقيقي في خطوة فسرتها الإدارة على أنها محاولة لاستعادة الهدوء داخل الفريق.

لا تعديل عقود قبل نهاية الموسم

الإعلامي سيف زاهر ، كشف أن إدارة الأهلي اتخذت قرارا واضحًا بعدم فتح ملف تعديل عقد إمام عاشور في الوقت الحالي ، التزامًا بمبدأ الاستقرار داخل الفريق، على أن تتم إعادة مناقشة الأمر بعد نهاية الموسم.

وأوضح سيف زاهر، أن السيناريو الأقرب يتمثل في تجديد عقد إمام عاشور لمدة 3 مواسم إضافية بجانب العامين المتبقيين في عقده الحالي مع زيادة مالية “محسوبة” لا تكسر سقف الرواتب، وهو ما يعكس رغبة الأهلي في الحل دون خلق سابقة قد تُشعل مطالبات أخرى داخل الفريق.

سقف الرواتب خط أحمر

إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وبمشاركة أسماء بارزة مثل سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، شددت على أن سقف الرواتب داخل الفريق غير قابل للكسر مهما كانت قيمة اللاعب الفنية.

لكن الحل لم يكن بالرفض فقط بل بفتح مسار بديل أكثر ذكاءً يتمثل في شركة الكرة برئاسة أحمد حسام عوض والتي دخلت على خط الأزمة باعتبارها كلمة السر في استمرار اللاعب.

إمام عاشور نجم تسويقي

خلال جلسة جمعت مسؤولي شركة الكرة بإمام عاشور تم التأكيد له على أنه أحد أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في مصر إلى جانب أحمد سيد زيزو ويمتلك فرصًا إعلانية ضخمة داخل وخارج الموسم

وكشف زاهر أن اللاعب يمتلك عروضًا إعلانية خاصة خلال شهر رمضان قد تتجاوز 20 مليون جنيه مع توقعات بوصول إجمالي عوائده التسويقية إلى ما يقارب 60 مليون جنيه.

التعويض خارج العقد

ويعتمد الأهلي منذ سنوات على سياسة واضحة في التعامل مع نجومه الكبار تقوم على عدم كسر هيكل الرواتب وتعويض الفوارق المالية عبر الإعلانات والرعاية و استغلال القيمة التسويقية للاعب والنادي معًا وهو النموذج الذي طبق سابقًا مع لاعبين بارزين مثل حسين الشحات ويراد تكراره الآن مع إمام عاشور.