شوبير يكشف عن تفاصيل أزمة كبيرة جديدة داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود أزمة مالية كبيرة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.



وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية في برنامج مع شوبير: "مستحيل أكون ضد النادي الأهلي، لكن لما يكون عندي معلومة لازم أقولها، الأهلي حاليًا بيعاني من نقص في السيولة الدولارية، والوضع مش سهل".

وأضاف شوبير أن الأزمة أثّرت على خطط النادي في تدعيم بعض الفرق، مشيرًا إلى أن الأهلي كان يستهدف التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب لدعم فريق كرة السلة قبل المشاركة في بطولة BAL، إلا أن الصفقة توقفت بسبب ارتفاع التكلفة، مضيفًا: “التعاقدات دي كانت محتاجة حوالي 280 ألف دولار، والنادي معندوش السيولة”.

وتابع شوبير : "فيه مصاريف دولارية كتير جدًا، بعضها له أسباب واضحة، وبعضها بدون سبب، منها تعاقدات وشروط جزائية".

وأكمل "الأهلي لما قرر رحيل كولر دفع أكتر من 2 مليون دولار، وريبيرو حصل على نص مليون دولار، ومساعدي السويسري مارسيل كولر رافضين التسوية مع النادي، باستثناء ميشيل يانكون".

وتابع :"جراديشار مشي وجبت كامويش، والناس قلقانة من مستواه بعد المباراتين اللي فاتوا، وفي الآخر أنت دافع فلوس".

وختم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة لا تقتصر على جانب واحد فقط، متابعا: "فيه أزمة سيولة، وفيه أزمة تعاقدات، وفيه مشاكل موجودة داخل الأهلي مش لطيفة، ولازم يتم التعامل معاها بهدوء".