قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجيل: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يُبرهن على التقدير المتبادل والشراكة الاستراتيجية

المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية
المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجاوزت بروتوكولات الدبلوماسية لتصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحًا أن استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي في مطار أبو ظبي يبرهن على التقدير المتبادل، ويؤكد أن التنسيق بين القاهرة وأبو ظبي ليس مجرد خيار سياسي، بل هو صمام أمان للمنطقة العربية، حيث تمثل الدولتان جناحي الاستقرار في مواجهة محاولات المساس بالأمن القومي العربي.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات تأتي في ظل وضع إقليمي متفجر وتحديات أمنية غير مسبوقة تعصف بالشرق الأوسط، مما يجعل التنسيق المصري الإماراتي ضرورة ملحة لرسم خارطة طريق تخفف من حدة التوترات الدولية والإقليمية، موضحًا أنه في وقت يشهد فيه العالم استقطابات حادة، يبرز التحرك المصري الإماراتي المشترك كقوة دفع نحو الحلول الدبلوماسية، مما يمنح صوتًا عربيًا قويًا ومؤثرًا في المحافل الدولية والأممية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الزيارة في هذا التوقيت هي رسالة واضحة بأن القوى الكبرى في المنطقة تقف على أرض صلبة، وأن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستباق الأزمات قبل تفاقمها، وضمان حماية ممرات التجارة الدولية والأمن الطاقوي والمائي، مؤكدًا أن لقاء القمة في أبو ظبي اليوم ليس مجرد زيارة ثنائية، بل هو لقاء الضرورة الذي تفرضه وحدة المصير، والمسؤولية المشتركة تجاه حفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاؤه بشقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعد حلقة جديدة ومحورية في سلسلة العلاقات التاريخية التي أسست لمفهوم الأمن القومي المشترك، مؤكدًا أن هذه الزيارة هي تحرك استراتيجي عالي المستوى يستهدف تحصين المنطقة ضد حالة السيولة الأمنية والسياسية التي يمر بها العالم.

ونوه بأنه في ظل التهديدات التي تواجه ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر والخليج العربي، تُمثل الدولتان حجر الزاوية في تأمين وحماية المصالح الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، وتسعى الدولتان من خلال هذا اللقاء إلى توحيد الرؤية العربية تجاه القضايا الدولية الكبرى، مما يضمن وجود صوت عربي مؤثر وقادر على التفاوض مع القوى الدولية من موقع القوة والاتحاد.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي هي زيارة تثبيت الأركان؛ فهي تضع النقاط على الحروف في ملفات شائكة، وتؤكد أن التحالف المصري الإماراتي هو الرقم الصعب في معادلة الشرق الأوسط، موضحًا أن التوافق في الرؤى بين الزعيمين يمنح الشعوب العربية الأمل في غدٍ أكثر استقرارًا، ويضع أمام المستثمر العالمي دليلًا ملموسًا على أن المنطقة تمتلك قيادات واعية قادرة على العبور بها إلى بر الأمان رغم التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة القاهرة أبو ظبي الأمن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

ترشيحاتنا

عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس النواب

عبلة الهواري: المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك سياسات واضحة تجاه المواطن

المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية

قيادي بحزب الجيل: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يُبرهن على التقدير المتبادل والشراكة الاستراتيجية

النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

رئيس برلمانية حماة الوطن: مسلسل لعبة وقلبت بجد يتناول قضية هامة وخطيرة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد