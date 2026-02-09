كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

الزبيب هو العنب المجفف ومنه الأسود والأصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوى الزبيب على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والماغنسيوم والنحاس والحديد والألياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة.

وله دور كبير فى علاج أمراض الجهاز التنفسى وأمراض الجهاز الهضمى.





بعض فوائد الزبيب .. الفوائد الطبية

1- مخفض لضغط الد.م المرتفع

2- مخفض للكوليسترول فى الد.م

3- واقى من أمـ ـراض سـ ـرطان القلب

4- ملطف للسعال بشرب مغلى الزبيب فى الماء

5- طارد للبلغم

6- مقاوم للميـ ـكروبات والفيـ ـروسات

7- مضاد للأكسدة

8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان

9- مخلص للجسم من السـ ـموم

10- قراع الراس

11- مقوى للطحال والكبد والمعدة

12- مقوى للذاكرة

13-واقى من سـ ـرطان القولون

14- واقى للعيون من الأمـ ـراض

15- واقى من هشاشة العظام

16-مضاد للالتـ ـهابات

17- ملين

18- منقى للد.م

19- مصفى ومنقى للصوت





الأمراض التى يعالجها الزبيب..

1- الامساك.

2- البـواسير.

3- تسوس الاسنان.

4- التهـ ـاب اللثة.

5- الروماتيزم والتـهاب المفاصل.

6- امراض الكبد والمرارة.

7- سوء التغذية ونقص الوزن.

8- الـتهاب الحلق.

9- أمراض الرئة والصدر.

10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة





طريقة تحضير ماء الزبيب..





الزبيب :

يغلى 10 حبات فى ماء كما يغلى الشاى ويصفى ويشرب فى اى وقت

كوباية منه كل يوم مفيدة خاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك مفيد للمعده .