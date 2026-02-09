كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

الزبيب هو العنب المجفف ومنه الأسود والأصفر ومنه المحتوي على البذور وآخر بدون بذور ، ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازج ، ويحتوى الزبيب على البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والماغنسيوم والنحاس والحديد والألياف والمواد الكربوهيدراتية وفيتامين ب ، ج ، والسكريات ، وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة.
وله دور كبير فى علاج أمراض الجهاز التنفسى وأمراض الجهاز الهضمى.
بعض فوائد الزبيب .. الفوائد الطبية
1- مخفض لضغط الد.م المرتفع
2- مخفض للكوليسترول فى الد.م
3- واقى من أمـ ـراض سـ ـرطان القلب
4- ملطف للسعال بشرب مغلى الزبيب فى الماء
5- طارد للبلغم
6- مقاوم للميـ ـكروبات والفيـ ـروسات
7- مضاد للأكسدة
8- مانع لتكون طبقة البلاك على الاسنان
9- مخلص للجسم من السـ ـموم
10- قراع الراس
11- مقوى للطحال والكبد والمعدة
12- مقوى للذاكرة
13-واقى من سـ ـرطان القولون
14- واقى للعيون من الأمـ ـراض
15- واقى من هشاشة العظام
16-مضاد للالتـ ـهابات
17- ملين
18- منقى للد.م
19- مصفى ومنقى للصوت
الأمراض التى يعالجها الزبيب..
1- الامساك.
2- البـواسير.
3- تسوس الاسنان.
4- التهـ ـاب اللثة.
5- الروماتيزم والتـهاب المفاصل.
6- امراض الكبد والمرارة.
7- سوء التغذية ونقص الوزن.
8- الـتهاب الحلق.
9- أمراض الرئة والصدر.
10- امراض الكلى والمثانة وحصى المثانة
طريقة تحضير ماء الزبيب..
الزبيب :
يغلى 10 حبات فى ماء كما يغلى الشاى ويصفى ويشرب فى اى وقت
كوباية منه كل يوم مفيدة خاصة للمدخنين والذين يعانون من البلغم وكذلك مفيد للمعده .