السعودية وسلوفاكيا توقعان اتفاقية تعاون في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد..حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقب ذلك، وقع الجانبان على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.