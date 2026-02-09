استعدادات مكثفة لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن معبر رفح من الجانب المصري شهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين، بعد استكمالهم جميع الإجراءات الخاصة بالسفر وإنهاء معاملات الجوازات، وسط حالة من الانسيابية والتيسير في مختلف نقاط المعبر.

وأوضح المطعني خلال رسالة على الهواء، أن فرق المتطوعين لعبت دورًا بارزًا في تنظيم حركة العبور، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الكراسي المتحركة، إلى جانب المساعدة في نقل الأمتعة، بما سهّل عملية الانتقال سواء بالحافلات أو سيرًا على الأقدام بعد الانتهاء من الإجراءات.

وأشار إلى أن المعبر يواصل، على مدار الساعة، استقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، حيث تنتشر أكثر من 40 سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى نقطة حجر صحي تضم نحو 40 طبيبًا من تخصصات مختلفة، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية والتطعيمات للتعامل الفوري مع الحالات المصابة.

