مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
توك شو

استعدادات مكثفة لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
هاجر ابراهيم

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن معبر رفح من الجانب المصري شهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين، بعد استكمالهم جميع الإجراءات الخاصة بالسفر وإنهاء معاملات الجوازات، وسط حالة من الانسيابية والتيسير في مختلف نقاط المعبر.

وأوضح المطعني خلال رسالة على الهواء، أن فرق المتطوعين لعبت دورًا بارزًا في تنظيم حركة العبور، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الكراسي المتحركة، إلى جانب المساعدة في نقل الأمتعة، بما سهّل عملية الانتقال سواء بالحافلات أو سيرًا على الأقدام بعد الانتهاء من الإجراءات.

وأشار إلى أن المعبر يواصل، على مدار الساعة، استقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، حيث تنتشر أكثر من 40 سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى نقطة حجر صحي تضم نحو 40 طبيبًا من تخصصات مختلفة، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية والتطعيمات للتعامل الفوري مع الحالات المصابة.
 

معبر رفح الفلسطينيين ذوي الاحتياجات

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جانب من الحريق

محاولات للسيطرة على حريق هائل في مخزن خردة بالهرم.. صور

المتهمين

بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

مجلس الدولة

الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار ومنح مهلة قانونية

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

