حمو بيكا يتهم شركة إنتاج فني باستغلاله بسبب برنامج مقالب

حرر مطرب المهرجانات حمو بيكا محضرا ضد شركة إنتاج فني بسبب برنامج مقالب حيث اتهمهم بخداعه وإيهامه بتصوير برنامج بمحتوى توعوي.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من مطرب المهرجانات حمو بيكا، يتضرر من شركة للانتج الفني واتهمهم بخداعه، حيث تم الاتفاق بينهما على تصوير برنامج توعوي داخل استوديوهات بالمنطقة الصناعية الثانية إلا أنه عقب بدء التصوير فوجئ أن المحتوى عبارة عن برنامج مقالب، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه.

وطالب بيكا بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل القائمين على شركة الانتاج لما تعرض له من استغلال، وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة البلاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.