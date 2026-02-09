مصدر في الأهلي: زيزو يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن خوض اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي برنامج تأهيلي مكثف لسرعة تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: زيزو يخوض برنامج تأهيلي مكثف بخضوعه لثلاث جلسات يومية لسرعة تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية".

وكانت قد وصلت عدة عروض إعلانية للنادي الأهلي قبل شهر رمضان المبارك لمشاركة عدد من لاعبيه في إعلانات.

وتعد أبرز الوجوه المطلوبة إعلانيا خلال شهر رمضان المبارك وهم إمام عاشور وزيزو بعقود وصلت قيمتها لـ 20 مليون جنيه.

وقدم ثنائي الأهلي زيزو وإمام عاشور اداء مميز خلال الفترة الماضية بجانب اعتبراهم أبرز الصفقات في تاريخ الدوري المصري بجانب انضمامهم للفريق من الغريم التقليدي الزمالك.