صدمة قوية لمنتخب الأردن.. إصابة مؤثرة لـ علي علوان قبل كأس العالم

إسراء أشرف

أعلن نادي السيلية القطري اليوم تفاصيل إصابة علي علوان، لاعب الفريق الأول، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على منصة "اكس" أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة اللاعب بقطع في أربطة الكاحل، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية لتثبيت ودعم الأربطة المصابة.

وأضاف البيان أن مدة العلاج والتأهيل ستستغرق نحو ثلاثة أشهر قبل أن يتمكن علي علوان من العودة إلى المشاركة مع الفريق، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة أقوى إلى صفوف السيلية.

ويُعد علي علوان، الذي انتقل مؤخرًا من الكرمة العراقي إلى السيلية، أحد أبرز عناصر منتخب الأردن، حيث كان هداف كأس العرب 2025 برصيد 6 أهداف وساهم بشكل كبير في مسيرة المنتخب نحو حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ويستهل المنتخب الأردني مشواره في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة بمواجهة النمسا في سان فرانسيسكو، قبل أن يلتقي الجزائر في نفس المدينة، ويختتم دور المجموعات بمواجهة حامل اللقب الأرجنتين في دالاس.

إصابة علوان تُعد ضربة قوية للمنتخب الأردني قبل انطلاق المونديال، لكنه يظل أحد الركائز الأساسية التي يعول عليها "النشامى" في البطولة.

علي علوان منتخب الأردن الأردن كأس العالم السيلية القطري

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

