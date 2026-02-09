الإعلان عن تنظيم برنامج للتدريب المكثف لشباب الخريجين بأسوان

يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة أسوان عن إطلاق دورة تدريبية جديدة ضمن برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين لتأهيلهم للعمل كمدربين في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technologies) وللتشجيع وإتاحة الفرصة أمامهم للإقبال على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة في مجال الدراسة بما يتوافق مع هوية كل مدينة وإحتياجاتها التنموية ، وذلك بفروع مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالوحدات المحلية لمدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى إطار توجيهاته المستمرة لدعم وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التقنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دعاء فتحى المدير التنفيذى لمركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ فقد تم التنسيق لإطلاق الدورة التدريبية ضمن مبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات ، ورفع مستوى الوعى والإستخدام والإبتكار في التطبيقات التكنولوجية المتقدمة بمختلف محافظات الجمهورية.

جهود متنوعة

وأشارت بأن من شروط الترشيح للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالى من شباب الخريجين حديثى التخرج (دفعات 2015 حتى 2024) ، وله خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة الحصول على دورة مجموعة Office الكاملة وإجادة إستخدام تطبيقاتها والتعامل مع الإنترنت ويفضل الحاصلون على شهادة ICDL ، بجانب أن يكون لدى المتقدم خلفيـة علمية وعملية عن البرامـج الرئيسيـة التي يبنـى عليهـا موضـوع الـدورة ( أساسيات الكهرباء – مصادر الطاقة النظيفة) ، ولابد أن تتواجد السيرة الذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها وعدد 2 صورة شخصيه حديثة مع المرشح خلال إختبارات القبول Online.

وفي حالة إعتذار المتدرب عن حضور الدورة بعد ترشيحه للحضور بدون عذر مقبول من قبل إدارة المعهد يحرم المتدرب من حضور عدد ثلاث دورات متتالية للدورة المعتذر عنها ويراعى ذلك فى ترشيحات المحافظة للدورات التالية ، وأشارت دعاء فتحى بأن نظام القبول بالبرنامج يشمل إجتياز لإختبارات (المقابلة الشخصية HRوفي مجال التخصص ) والمؤهلة للقبول والتي تتم تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات وتعقد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بمدينة إدفو من خلال تقنية Video Conference أو من خلال الحضور الفعلي.

بالإضافة إلى التأكيد على المرشحين بإحضار أي عمل (ٍSoft Copy) أو (Hard Copy) يظهر عمل المرشح أو شهادة خبرة فى المجال ليتم عرضها على اللجنة خلال المقابلة الشخصية ويتم العرض من خلال (Laptop) أو على Flash Memory أو على الموبايل من خلال تقنية Video Conference أو من خلال الحضور الفعلي ، ويقوم المرشح بعمل إقرار خلال الإختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين (صباحية - مسائية) مع إعتماده من ولى الأمر كضامن .

وأوضحت بأن مميزات البرنامج تشمل الحصول على شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات ، بجانب مكافأة مالية يتم صرفها للمتدرب عند إجتياز الدورة بنجاح .