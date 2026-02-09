قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
محافظ أسوان يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للمفكر الإستراتيجى سمير فرج بمقر نادى القضاة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التثقيفية التى قام بإلقائها المفكر الإستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج بنادى القضاة تحت عنوان " التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى .. فى ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية " ، وذلك بحضور المستشار خالد مصطفى حمد رئيس النادى ، والسادة المستشارين ، وأيضاً العميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى .

وفى كلمته قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، مع تقديم التحية والتقدير إلى قضاة مصر الشرفاء حماة العدل ، وركيزة دولة القانون ، وأحد أعمدة الإستقرار فى هذا الوطن الذين يحملون على عاتقهم رسالة سامية لا تعرف إلا الحق ، ويجسدون بإستقلالهم ونزاهتهم ضمير الأمة وميزان العدالة فيها .

وأكد المحافظ على أن وجود هذه القامات القضائية الرفيعة بيننا هو مصدر فخر وإعتزاز ، ودليل على عمق الترابط بين مؤسسات الدولة فى خدمة الوطن وصون مقدراته ، كما يزداد اللقاء قيمة وأهمية بحضور قامة وطنية وخبير إستراتيجى من الطراز الأول الذى أسهم بعلمه وخبرته فى تعزيز الوعى الإستراتيجى ، وقدم نموذجاً وطنياً متميزاً فى قراءة التحديات الإقليمية والدولية برؤية واعية ومسؤولة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن مناقشة التهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية حيث تتعاظم التحديات وتتشابك المخاطر ، الأمر الذى يتطلب تكاملاً حقيقياً بين جميع مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها المؤسسة القضائية العريقة ، بإعتبارها صمام الأمان للحقوق والحريات ، وضمانة الإستقرار وسيادة القانون .

وقدم المحافظ خالص التقدير لقضاة مصر ، وتقديم الدعم الكامل لدورهم الوطنى الجليل من منطلق إيماننا الراسخ بأن العدالة المستقرة هى الأساس المتين لأى أمن قومى حقيقى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقضاء مصر الشامخ وقواتها المسلحة الباسلة ، وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على الإستفسارات والتساؤلات من المشاركين .

ثم قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرئيس نادى القضاة ، فضلاً عن إهداء رئيس النادى الدرع للخبير العسكرى ، وأختتمت الندوة التثقيفية بتكريم محافظ أسوان والمفكر الإستراتيجى ورئيس النادى لعدد من المستشارين الذين بلغوا سن التقاعد ، وأيضاً السادة المستشارين الذين إنتقلوا إلى الرفيق الأعلى وهو الذى يأتى فى تقليد راسخ لنادى القضاة إيماناً بدورهم فى إعلاء قيمة القضاء المصرى ليظل شامخاً أمد الدهر .

