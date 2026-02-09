بعد افتتاح المتحف الكبير.. طفرة غير مسبوقة في إشغالات الفنادق ومعدل إنفاق السائح بمصر

كشف عبد الرحمن أنور، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية الأسبق، دلالات تصدر مصر لمؤشرات النمو السياحي الدولي، قائلا: إن ما حدث فى مصر عام 2025 كان غير مسبوق بسبب الاستقرار الأمني والسياسي واستضافة مصر مؤتمر السلام، وبالتالي حدث طفرة غير مسبوقة فى زيادة نسب الإشغال بمجال السياحة، عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن معدل إنفاق السائح زاد عن الأعوام السابقة، مما أثر بطريقة إيجابية فى تدفق السياحة لمصر.

وتابع أن الحكومة المصرية بدأت باستغلال تصدر مصر دول الشرق الأوسط كأفضل الوجهات السياحية، لافتا إلى أن وزارة السياحة والغرف الفندقية تشجع الاستثمار لمضاعفة عدد الغرف السياحية لاستقبال أعداد أكبر.