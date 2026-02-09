قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن والبيض باعتبارها جزء أساسي من وجبات المصريين ، وخاصة بعد الارتفاعات كبيرة طالت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي .

انخفضت اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 أسعار الدواجن في مصر ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 85 جنيها بعد أن كان 95 جنيها.


ويقدم موقع "صدي البلد" لمتابعينه خدمة أسعار الدواجن والبيض ..

أسعار الدواجن اليوم  

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  اليوم الإثنين ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها منذ يومان، وتصل  للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" نحو 105 جنيه بعدما كان سعرها 115 جنيهات  وتصل للمستهلك 116  جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

 وانخفض سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين من  230 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.


وسجلت سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.
ووبلغ كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
أما سعر زوج الحمام فقد سجل 190 جنيهًا.


أسعار البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.
 

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.


كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها
 

أسعار الكتاكيت اليوم


وسجل سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار البيض سعر كيلو البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

الأهلي

صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

ترشيحاتنا

معرض أهلا رمضان

محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق شبين الكوم

المحافظ لدي مشاركته في الجلسة

جلسة حوارية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

جانب من الاجتماع

عادل لبيب رئيسًا.. تفاصيل تشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد