فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن والبيض باعتبارها جزء أساسي من وجبات المصريين ، وخاصة بعد الارتفاعات كبيرة طالت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي .

انخفضت اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 أسعار الدواجن في مصر ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 85 جنيها بعد أن كان 95 جنيها.



ويقدم موقع "صدي البلد" لمتابعينه خدمة أسعار الدواجن والبيض ..

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها منذ يومان، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" نحو 105 جنيه بعدما كان سعرها 115 جنيهات وتصل للمستهلك 116 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

وانخفض سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين من 230 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.



وسجلت سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهًا.

ووبلغ كيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

أما سعر زوج الحمام فقد سجل 190 جنيهًا.



أسعار البيض

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.



كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.



كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



أسعار الكتاكيت اليوم



وسجل سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و03 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات