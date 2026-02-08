85 جنيها بالمزارع.. رئيس شعبة الدواجن يكشف عن السعر العادل للدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن اجتماعًا عُقد اليوم مع وزيري الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقل مصر لمتابعة أزمة أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة ستتدخل فورًا إذا لم تنخفض الأسعار، بما في ذلك استيراد كميات من الخارج لضبط السوق وردع التجار الجشعين.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن السعر العادل لكيلو الدواجن في المزارع 85 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك بسعر أقصى 95 جنيهًا، مؤكدًا أن ضخ كميات كبيرة في منافذ التموين والرقابة من وزارة الزراعة سيضمن التزام التجار بهذه الأسعار.

وتابع ئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه سيكون هناك التزام من التجار لأنه تم ضخ كميات كبيرة في منافذ التموين والزراعة حتى يتم ضبط الأسعار