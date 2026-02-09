بين القيد والرحيل .. كيف أعاد الأهلي تشكيل قائمته استعدادًا لصدامات الدوري وأبطال أفريقيا؟

أسدل النادي الأهلي الستار على فترة الانتقالات الشتوية بعد تحركات محسوبة من إدارة الكرة انتهت بالاكتفاء بإبرام 6 صفقات جديدة فقط مقابل الاستغناء عن 11 لاعبا من القائمة في ميركاتو اتسم بالهدوء النسبي مقارنة بالمواسم السابقة مع التركيز على تدعيم مراكز بعينها دون الإخلال بالاستقرار الفني للفريق.

وجاء غلق باب القيد ليؤكد أن إدارة الأهلي اختارت سياسة " التوازن لا الكم " في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا ورغبة الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب في العمل بقائمة محدودة لكنها أكثر انسجامًا.

صفقات الشتاء.. تدعيم الدفاع والوسط أولوية

وشملت تعاقدات الأهلي الشتوية تدعيم الخط الخلفي بشكل واضح بعدما ضم ثنائي قلب الدفاع عمرو الجزار قادمًا من البنك الأهلي وهادي رياض من بتروجيت في إطار البحث عن حلول دفاعية إضافية مع ضغط البطولات.

كما عزز الفريق مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع أحمد عيد من المصري البورسعيدي بينما جاء المغربي يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي لدعم الجبهة اليسرى في ظل الحاجة إلى بدائل جاهزة.

وفي خط الوسط والهجوم ضم الأهلي مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى جانب المهاجم الأنجولي أليتسين كامويش القادم من ترومسو النرويجي في محاولة لإضافة حلول هجومية جديدة.

وشهدت القائمة أيضًا قيد الحارس حمزة علاء بعد عودته من تجربة احتراف لم تكتمل في الدوري البرتغالي ليعود ضمن خيارات حراسة المرمى.

قائمة الأهلي بعد غلق القيد.. 27 لاعبًا فقط

وبعد غلق باب القيد وإجراء عمليات الاستبدال استقر قوام قائمة الأهلي المقيدة محليًا وقاريًا على 27 لاعبًا فقط موزعين على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمد سيحا

الظهير الأيمن: محمد هاني – كريم فؤاد – أحمد عيد

الظهير الأيسر: يوسف بلعمري – محمد شكري

قلب الدفاع: عمرو الجزار – هادي رياض – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – حسين الشحات – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: محمد شريف – مروان عثمان – أليتسين كامويش

11 لاعبًا خارج الأهلي في ميركاتو شتوي مزدحم بالرحيل

في المقابل شهدت فترة الانتقالات الشتوية رحيل عدد كبير من اللاعبين سواء على سبيل البيع أو الإعارة أو رفع الاسم من القائمة حيث غادر 11 لاعبًا صفوف الفريق الأحمر.

وجاءت أبرز الأسماء المغادرة بانتقال مصطفى العش إلى المصري البورسعيدي ومحمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي وأحمد رضا إلى البنك الأهلي.

كما انتقل عمر كمال عبد الواحد وأحمد عابدين ومحمد عبد الله إلى سيراميكا كليوباترا بينما خاض نيتش جراديشار تجربة احترافية في أوبست المجري وسافر محمد هيثم عبد العظيم إلى إشتوريل البرتغالي في حين انتقل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني وتم رفع اسم المغربي أشرف داري من القائمة.

لماذا فشل عودة كباكا قبل غلق القيد؟

على صعيد آخر كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي درست بالفعل إمكانية استعادة أحمد خالد كباكا من نادي زد قبل غلق باب القيد مستندة إلى بند يمنح النادي الأحمر أحقية قطع الإعارة دون الرجوع للنادي المستعير.

لكن العلاقة الجيدة بين الأهلي وزد إلى جانب تمسك الفريق الأخير باستمرار اللاعب حالت دون إتمام الصفقة خاصة في ظل اعتماد زد على كباكا كعنصر أساسي ومنافسته على عدة بطولات محلية هذا الموسم.

وأكدت المصادر أن اللاعب نفسه لم يعترض على فكرة العودة لكنه يفضل حاليًا الاستمرار مع زد في ظل مشاركته المنتظمة وثقة الجهاز الفني بقيادة محمد شوقي ما يمنحه فرصة أكبر للتطور وجذب عروض مستقبلية.

إغلاق الملف والاستعداد للمرحلة القادمة

وبهذا يكون الأهلي قد أغلق ملف الانتقالات الشتوية بشكل نهائي مكتفيًا بالسداسي الذي تم التعاقد معه مع الرهان على الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية عقب العودة من الجزائر والتعادل السلبي مع شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.