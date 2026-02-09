قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
بإمضاء رسمي .. السويد تدعم أهالي غزة من داخل مصر
رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر
بشرط .. إيران: مستعدون لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب
الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا
اجتماعات وقرار جديد وتصريحات بمجلس النواب|ماذا فعل وزير التعليم قبل التعديل الوزاري بساعات؟
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري
تحقيقات وملفات

مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس

مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان:كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
ياسمين القصاص

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بمنطقة فيصل، يعمل صاحبا لمعرض لتأجير السيارات، عقب تعرضه لاعتداء جماعي من مالك مطعم أسماك ونحو 15 من العاملين لديه.

وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه لبيان السبب الحقيقي للوفاة، مع التصريح بدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وفي هذا الصدد، قال عمر كمال الخولي، أحد معارف الضحية: "حازم كان دائما يسير في الخير ويحب مساعدة الناس"، وأضاف: "أي مشكلة كانت تحصل، كان حازم بيتدخل عشان يفضيها، وكل الناس كانوا يحبونه، الله يرحمه".

وأضاف الخولي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يوم الواقعة كان حازم جالسا يشاهد مباراة الأهلي في أفريقيا، وكان مع ابن خاله أحمد.. وجاءته فكرة إنه يروح يفضي مشكلة بين ابن خالي وأحد العاملين في محل السمك، لكن للأسف حصل اللي حصل".

وأشار الخولي: "علمت بالحادث تاني يوم الصبح، والله يرحمه كان من أحسن الناس.. ربنا يصبر زوجته وأمه وأخوته وأولاده".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجني عليه يدعى"حازم"، ويقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، حيث تعرض لاعتداء عنيف أسفر عن إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

ومن جانبه، قال محمد، شقيق المجني عليه، خلال تصريحات له، أن مالك مطعم أسماك استعان بعدد من العاملين بالمطعم واعتدوا على شقيقه بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وأضاف أن ابن خاله كان يعمل بالمطعم، ونشبت بينه وبين أحد الطهاة مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، فتدخل "حازم" لاحتواء الموقف وإنهاء الخلاف، وتم الاتفاق مع صاحب المطعم على عقد جلسة صلح، إلا أنه فور وصوله إلى مكان اللقاء فوجئ بهجوم عنيف من مالك المطعم والعاملين معه.

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن "حازم" ترك وراءه أربعة أبناء صغار أصبحوا بلا عائل، مؤكدا أنه لم يكن طرفا في الخلاف، وإنما تدخل بدافع الإصلاح وحرصا على لم الشمل بصفته كبير العائلة، قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الوفاة نتجت عن اعتداء مباشر.

وقامت قوات الأمن بفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال عدد من الشهود، الذين أكدوا أن المجني عليه تدخل لفض نزاع بين أطراف عدة، إلا أنه تعرض للاعتداء أثناء محاولته الصلح، ما تسبب في وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهم، إلى جانب التحفظ على أداة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

