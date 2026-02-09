مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بمنطقة فيصل، يعمل صاحبا لمعرض لتأجير السيارات، عقب تعرضه لاعتداء جماعي من مالك مطعم أسماك ونحو 15 من العاملين لديه.

وقررت النيابة تشريح جثمان المجني عليه لبيان السبب الحقيقي للوفاة، مع التصريح بدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

وفي هذا الصدد، قال عمر كمال الخولي، أحد معارف الضحية: "حازم كان دائما يسير في الخير ويحب مساعدة الناس"، وأضاف: "أي مشكلة كانت تحصل، كان حازم بيتدخل عشان يفضيها، وكل الناس كانوا يحبونه، الله يرحمه".

وأضاف الخولي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يوم الواقعة كان حازم جالسا يشاهد مباراة الأهلي في أفريقيا، وكان مع ابن خاله أحمد.. وجاءته فكرة إنه يروح يفضي مشكلة بين ابن خالي وأحد العاملين في محل السمك، لكن للأسف حصل اللي حصل".

وأشار الخولي: "علمت بالحادث تاني يوم الصبح، والله يرحمه كان من أحسن الناس.. ربنا يصبر زوجته وأمه وأخوته وأولاده".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجني عليه يدعى"حازم"، ويقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، حيث تعرض لاعتداء عنيف أسفر عن إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

ومن جانبه، قال محمد، شقيق المجني عليه، خلال تصريحات له، أن مالك مطعم أسماك استعان بعدد من العاملين بالمطعم واعتدوا على شقيقه بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

وأضاف أن ابن خاله كان يعمل بالمطعم، ونشبت بينه وبين أحد الطهاة مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، فتدخل "حازم" لاحتواء الموقف وإنهاء الخلاف، وتم الاتفاق مع صاحب المطعم على عقد جلسة صلح، إلا أنه فور وصوله إلى مكان اللقاء فوجئ بهجوم عنيف من مالك المطعم والعاملين معه.

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن "حازم" ترك وراءه أربعة أبناء صغار أصبحوا بلا عائل، مؤكدا أنه لم يكن طرفا في الخلاف، وإنما تدخل بدافع الإصلاح وحرصا على لم الشمل بصفته كبير العائلة، قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بمقتل أحد الأشخاص في منطقة فيصل، وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الوفاة نتجت عن اعتداء مباشر.

وقامت قوات الأمن بفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال عدد من الشهود، الذين أكدوا أن المجني عليه تدخل لفض نزاع بين أطراف عدة، إلا أنه تعرض للاعتداء أثناء محاولته الصلح، ما تسبب في وفاته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهم، إلى جانب التحفظ على أداة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق.