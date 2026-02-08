قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أثناء عودتهم من عزاء..مصاب سابع يلحق بضحايا حادث طريق أسوان الصحراوى

يوسف رجب

لفظ  مصاب ضمن المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى كوم أمبو، عقب تعرضهم لحادث مروع أثناء عودتهم من أداء واجب عزاء لمسقط رأسهم فى مركز نقادة جنوب قنا.
 

ارتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى ٧ وفيات و٧ مصابين، بعد وفاة علاء سيد فؤاد، فيما لا يزال بقية المصابين يتلقون العلاج بالمستشفى، عقب نقلهم بالاسعاف إلى المستشفى، فيما جرى تشييع جثامين ٦ ضحايا بينهم أطفال لمقابر الأسرة بمركز نقادة.

ويجرى إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، لنقل الجثمان من أسوان إلى مركز نقادة، لدفن الجثمان بجوار الضحايا الآخرين بمقابر نقادة، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز نقادة، بعد سماعهم نبأ وفاة الضحية السابعة.

وكان عدد من أبناء عائلة الحدادين بمركز نقادة، توجهوا إلى محافظة أسوان لأداء واجب عزاء، وأثناء عودتهم على الطريق الصحراوي الغربي، انقلبت بهم السيارة الميكروباص التى يستقلونها، ما أدى إلى مصرع ٦ أشخاص "بينهم أطفال"فى الحال، فيما جرى نقل ٨ مصابين إلى مستشفى كوم أمبو بأسوان" بعضهم فى حالة خطرة"، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧ ضحايا.

وجرى نقل جثامين الضحايا من أسوان إلى مقابر العائلة بمركز نقادة، وتشييع الجثامين فى موكب جنائزى مهيب، وسط حالة من الحزن والأسى بين أهالى الضحايا وأبناء مركز نقادة. 

