بيطري قنا : تحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة



نجحت مديرية الطب البيطري بقنا، في تحصين 128 كلبًا ضالًا بنطاق محافظة قنا، ضمن الحملة الموسعة التي تنفذ بتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضمن رؤية مصر 2030، لتحقيق التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض المشتركة.



وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، والفرق المتخصصة، في التعامل بشكل مميز مع ملف الكلاب الضالة بمختلف مراكز المحافظة.





وأكد محافظ قنا، على أن الدولة تتبنى رؤية متطورة، من خلال حلول علمية تضمن أمن الشارع، وتوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين وبين التعامل الرحيم والآمن مع الحيوانات.



ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأن الحملة التي تنفذ بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمشاركة فريق متخصص من أطباء المديرية وبالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر بقنا، تمكنت من تحصين 128 كلبًا، بمناطق مختلفة في جميع المراكز.



وأشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى أن فرق التحصين مستمرة في عملها، بجانب أعمال التوعية المجتمعية للمواطنين، ورصد كافة المناطق بمراكز المحافظة، لاستمرار نجاح الحملة في هدفها العام.