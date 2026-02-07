قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
بيطري قنا : تحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة

تحصين الكلاب الضالة
تحصين الكلاب الضالة
يوسف رجب


نجحت مديرية الطب البيطري بقنا، في تحصين 128 كلبًا ضالًا بنطاق محافظة قنا، ضمن الحملة الموسعة التي تنفذ بتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضمن رؤية مصر 2030، لتحقيق التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض المشتركة. 

وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، والفرق المتخصصة، في التعامل بشكل مميز مع ملف الكلاب الضالة بمختلف مراكز المحافظة. 



وأكد محافظ قنا، على أن الدولة تتبنى رؤية متطورة، من خلال حلول علمية تضمن أمن الشارع، وتوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين وبين التعامل الرحيم والآمن مع الحيوانات. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأن الحملة التي تنفذ بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمشاركة فريق متخصص من أطباء المديرية وبالتنسيق مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر بقنا، تمكنت من تحصين 128 كلبًا، بمناطق مختلفة في جميع المراكز. 

وأشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى أن فرق التحصين مستمرة في عملها، بجانب أعمال التوعية المجتمعية للمواطنين، ورصد كافة المناطق بمراكز المحافظة، لاستمرار نجاح الحملة في هدفها العام.

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

وزير الإسكان العلمين

وزير الإسكان يتفقد مركز المؤتمرات والمعارض و"سكن كل المصريين" بالعلمين الجديدة

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد عمارات الحي اللاتيني وخزانات تكديس المياه بالعلمين الجديدة

جمارك

العرجاوي: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

