الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قنصوة يتفقد انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية ويوجّه بالالتزام بالجداول

أحمد بسيوني

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة بعدد من كليات ومعاهد الجامعة، تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وجاهزية الكليات لاستقبال الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة عمداء الكليات والمعاهد، حيث شملت الجولة كليات المجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وشارك سيادته أبناءه الطلاب تحية العلم بساحة كلية الهندسة.

وخلال لقائه بالطلاب، قدّم الدكتور عبد العزيز قنصوة التهنئة لهم ولكافة منتسبي جامعة الإسكندرية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز، مؤكدًا أهمية الاستفادة من برامج الدرجات العلمية المزدوجة التي أبرمتها الجامعة مع عدد من كبرى الجامعات الدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يتمتعون بتنافسية عالية وفقًا للمعايير العالمية.

كما وجّه رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات بضرورة الالتزام الكامل بخريطة جداول المحاضرات ومواعيد خروج الموظفين، وذلك تزامنًا مع تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية لتنظيم مواعيد المحاضرات بفوارق زمنية تصل إلى نصف ساعة بين الكليات المختلفة، بهدف الحد من التكدسات المرورية بالمناطق التعليمية والمحاور الرئيسية.


وأوضح د. قنصوة أن مشروع تطوير ترام الرمل يأتي في إطار إنشاء منظومة نقل جماعي حضارية تليق بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب مشروع المترو الذي يربط شرق المدينة بغربها، ويسهم في خلق امتداد عمراني جديد، مؤكدًا استعداد إدارة الجامعة لتلقي أية شكاوى أو مقترحات من الطلاب في هذا الشأن والعمل على حلها.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتظام الدراسة، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، ومنظومات الكهرباء والصرف الصحي والحماية من الحريق، إلى جانب تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، وتجميل الحدائق ووضع اللوحات الإرشادية، كما وجّه سيادته بضرورة تنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، تتضمن فعاليات ثقافية ورياضية وندوات تثقيفية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الجامعية.

  وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة بحسن انتظام الدراسة في أيامها الأولى، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومنظمة، ودعم كافة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية.

