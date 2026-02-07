حقيقة إزالة سوق الحمام بالسيدة عائشة | محافظة القاهرة ترد

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم إزالة سوق الحمام بمنطقة السيدة عائشة باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة، وأن ما يتم بالسوق هو أعمال رفع كفاءة وتنظيم للمنطقة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم الابقاء على سوق الحمام بمكانه في المسافة من كوبرى السيدة عائشة حتى أول محور صلاح سالم الجديد ( شارع سوق الحمام )، مشددًا على أن أعمال التطوير لن يضار منها أي من هواة تربية، وبائعى الحمام المترددين على المكان، فى اطار الحرص على الحفاظ على الأسواق التراثية التى تتميز بها القاهرة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة للمنطقة المحيطة بميدان السيدة عائشة ،والأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.