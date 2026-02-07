محافظ الدقهلية يتفقد السوق الحضاري بالسنبلاوين ويؤكد على الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين، للتأكد من سير العمل في المحال التجارية الكائنة بالسوق وتوفيرها للمنتجات المتنوعة بأسعار ملائمة، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن السوق يعد من المظاهر الحضارية للمدينة ويحافظ على مظهرها العام ويوفر مكانا لائقا لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة في إطار حرص الدولة على توفير جميع الخدمات المطلوبة للمواطنين وتخفيف الأعباء، وشدد على تعظيم الاستفادة من السوق بما يخدم المواطنين ويحافظ على موارد الدولة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين في السوق للاستماع إليهم ومطالبهم وملاحظاتهم للعمل على أخذها في الاعتبار، وتلبية كافة متطلبات واحتياجات الجميع ويوفر الخدمات للمواطنين ويحافظ على موارد الدولة ويعظم الاستفادة منها في تجربة سيتم تعميمها على جميع مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، محمود المتولي نائب رئيس المدينة، ومسئولي الإشغالات والنظافة برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين.

يذكر أن السوق الحضاري بالسنبلاوين، يقام على مساحة 1250 مترا ويضم إلى جانب السلع الغذائية، معرضا للادوات المنزلية والكهربائية، ويأتي في إطار التنمية الحضرية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق وتلبية احتياجاتهم في مكان واحد.