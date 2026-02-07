قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
أخبار العالم

الـ F-35 تنضم إلى الـ تايفون| بريطانيا تعزز وجودها العسكري في قبرص.. وطهران تحذر من التصعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه في حال اندلاع مواجهة عسكرية؛ فإن بلاده لن تستهدف الدول المجاورة، مؤكدا أن أي رد إيراني سيقتصر على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وقال عراقجي، خلال تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، إن “إيران لا تهاجم الدول، بل القواعد الأمريكية داخلها”، مشدداً على وجود “فارق واضح” بين استهداف الدول واستهداف الوجود العسكري الأمريكي.

وأضاف أن طهران لا تعتزم ضرب الأراضي الأمريكية، لكنها “سترد على أي هجوم يستهدفها من خلال ضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن احتمال اندلاع الحرب “قائم دائماً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده مستعدة “للسيناريوهين: المواجهة أو منع التصعيد”.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن بريطانيا نشرت 6 مقاتلات من طراز “إف-35” في قاعدة أكروتيري الجوية بقبرص، في خطوة احترازية؛ على خلفية تصاعد التوترات واحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وبحسب التقرير، غادرت الطائرات، القاعدة الجوية البريطانية في ميرهام؛ لتنفيذ مهام دفاعية، في إطار تعزيز أمن القاعدة والمناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية في شرق المتوسط.

 وأكد الجيش البريطاني، أنه يواصل تقييم الأوضاع الأمنية بشكل مستمر، وأن قرار التعزيز جاء استجابة لتطورات المشهد الإقليمي.

وتنضم مقاتلات “إف-35” إلى طائرات “تايفون” المتمركزة بالفعل في قبرص، والتي تنفذ عمليات ضمن مهام التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، فيما أوضح التقرير أن نشر مقاتلات “إف-35” يقتصر على الأدوار الدفاعية.

وكانت تقارير بريطانية أشارت في وقت سابق، إلى إرسال 4 طائرات “تايفون” إضافية إلى المنطقة، الشهر الماضي، بطلب من الحكومة القطرية؛ على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

