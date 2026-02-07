الـ F-35 تنضم إلى الـ تايفون| بريطانيا تعزز وجودها العسكري في قبرص.. وطهران تحذر من التصعيد

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه في حال اندلاع مواجهة عسكرية؛ فإن بلاده لن تستهدف الدول المجاورة، مؤكدا أن أي رد إيراني سيقتصر على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وقال عراقجي، خلال تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، إن “إيران لا تهاجم الدول، بل القواعد الأمريكية داخلها”، مشدداً على وجود “فارق واضح” بين استهداف الدول واستهداف الوجود العسكري الأمريكي.

وأضاف أن طهران لا تعتزم ضرب الأراضي الأمريكية، لكنها “سترد على أي هجوم يستهدفها من خلال ضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن احتمال اندلاع الحرب “قائم دائماً”، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده مستعدة “للسيناريوهين: المواجهة أو منع التصعيد”.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن بريطانيا نشرت 6 مقاتلات من طراز “إف-35” في قاعدة أكروتيري الجوية بقبرص، في خطوة احترازية؛ على خلفية تصاعد التوترات واحتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وبحسب التقرير، غادرت الطائرات، القاعدة الجوية البريطانية في ميرهام؛ لتنفيذ مهام دفاعية، في إطار تعزيز أمن القاعدة والمناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية في شرق المتوسط.

وأكد الجيش البريطاني، أنه يواصل تقييم الأوضاع الأمنية بشكل مستمر، وأن قرار التعزيز جاء استجابة لتطورات المشهد الإقليمي.

وتنضم مقاتلات “إف-35” إلى طائرات “تايفون” المتمركزة بالفعل في قبرص، والتي تنفذ عمليات ضمن مهام التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، فيما أوضح التقرير أن نشر مقاتلات “إف-35” يقتصر على الأدوار الدفاعية.

وكانت تقارير بريطانية أشارت في وقت سابق، إلى إرسال 4 طائرات “تايفون” إضافية إلى المنطقة، الشهر الماضي، بطلب من الحكومة القطرية؛ على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.